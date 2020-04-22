【新冠肺炎】全身癱瘓切開氣管保命　英漢「唇語」求婚奇蹟康復

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英國國民保健處（NHS）42歲放射治療師斯凱格（Paul Skegg）早前確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），送入深切治療部期間出現罕見併發症「吉巴氏綜合症」（Guillain-Barré syndrome），導致肌肉麻痺，全身癱瘓；斯凱格擔心時日無多，決定鼓起勇氣靠做口型向女友拉雯德（Katy Lavender）求婚，獲得答允後病況好轉，最終經過16日的治療奇蹟康復。

斯凱格在NHS服務了24年，於本月3日不幸證實受感染，隨即住進達倫特山谷醫院（Darent Valley Hospital），其後病情惡化要轉送入深切治療部，期間出現罕見的「吉巴氏綜合症」，導致全身肌肉麻痺，甚至出現呼吸困難，需要接受氣管切開手術（tracheotomy）。

主任醫生Jonathan Kwan表示，斯凱格是根德郡（Kent）首宗同類病例；由於擔心時日無多，斯凱格決定透過Facetime向同任職放射治療師的女友拉雯德求婚，關醫生形容，當時斯凱格以為自己快要死，深深吸了一口氣，靠做口型向拉雯德求婚，女方毫不猶地答應了，「所有照顧他的醫護人員都感到非常開心」！

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女友感謝各界陪伴度過最黑暗時刻

住院16日後，斯凱格終奇蹟般戰勝病魔，周日（19日）康復出院。網上片段顯示，斯凱格在醫護人員的掌聲中，與拉雯德雙雙步離醫院。關醫生稱：「他（斯凱格）能夠迅速康復，絕對是一個奇蹟，這對我們所有醫護人員來說是很大的鼓勵。」

拉雯德在社交媒體上發文感謝各界陪伴二人度過最黑暗時刻，「我們收到的訊息都是充滿希望和愛，支持著我和斯凱格的媽媽。我們希望所有人都注意安全，繼續拯救生命，我們欠醫護人員實在太多了！」當地放射師學會表示，期待斯凱格重返工作崗位，繼續幫助其他病人。

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