疫情下零收入　女健身教練四處求職食檸檬　送外賣月入5萬變3千

限聚令下健身室強制關閉，令一眾健身教練無工開。女健身教練Victoria入行4年，受疫情影響一下子零收入，想找工作維持生計，網上招聘全無回音，馬死落地去門市叩門也無果，唯有當起外賣「步兵」，僧多粥少下月入只有3000、4000元。Victoria直指政府支援實際對同行幫助很少，而主力指導重訓極需要健身室器材的她，相信短時間內學生未必能恢復信心到健身室學習，只能無奈考慮轉行。

健身教練Victoria無課可上變零收入，到油站、珠寶行求職不果，目前要送外賣撐下去，但月入只有3、4千元。（受訪者提供圖片）

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政府早前延長限聚令，室內體育設施及健身室要關閉至5月7日，大部分健身教練收入歸零，對前景也未敢樂觀。入行4年的健身教練Victoria，日前受訪時指，疫情爆發後健身客已大減，新年假後已收入大減，縱使她在不理行業四處搵工，惟求職信有去無回，只能去油站、樓面、珠寶行四處拍門博一博，惟市道極差她始終沒收到好消息。

Victoria指疫情下香港出現搶麵搶油搶廁紙，形容「好似世界末日、第三次世界大戰」，情緒難免受影響，但樂觀的她相信捱過眼前難關最重要，求職無果下決定和不少人一樣投身外賣「步兵」行業，惟僧多粥少，有單都要爭崩頭。

Victoria指早早申請也等足近3個月才有單接，以往上堂當老師指導學生，她坦言第一次送外賣時未調整好心態大感尷尬，「真正體驗到咩叫馬死落地行」，現在收入全看運氣，「有時等1個鐘先一兩張單，一日最多賺200幾蚊，以往做教練一個客人一堂的學費已經600、700蚊」。

Victoria目前一個月送外賣收入只有3000至4000元，還不及以往當教練月入可達4至5萬元的十分一，暫時只能靠積蓄撐下去，一波疫情即變零收入，Victoria苦笑稱是被迫鍛鍊了自己解決問題的能力，自嘲「呢種生活都唔係咁易有機會可以體驗到㗎」。

政府雖說對多個行業提出支援政策，惟Victoria覺得疫情沒完沒了，政府對教練的支援只是一次性，而且設定條件她和大部分業內人士都無法受惠，希望政府對行業先有深入了解再看如果幫助，否則持久戰下健身教練根本很難生存。

疫情漸趨平穩下健身室重開在望，惟Victoria指自己主力指導重訓，極依賴健身室設備，相信重開後學生一時三刻也難恢復信心前往上堂，她明白學生的顧慮，「始終命仔緊要啲嘅」，生活逼人下她坦言也在考慮轉行。

AASFP運動公關邱益忠指疫情爆發後健身室生意已減至三成，現在直接歸零，他建議可按面積比規限客人人數讓健身室維持有限度服務，至少可「吊命」。（受訪者提供圖片）

亞洲運動及體適能專業學院（AASFP）運動公關邱益忠表示，關閉令開始至今，已有八成健身教練零收入，兩成教練轉為提供「到會服務」及網上課程，勉強維持兩至四成收入。

他們統計現時運動及健身場地約1000間，一半是小型，大部分場地的會員人數介乎50至100人左右，其實在政府宣布強制關閉前，業界已經很自律，早已縮減班次及人數，而面對第一輪關閉令時，至少有50間健身室要倒閉，第二輪的影響現在無法估量。

邱益忠指關閉措施令不少教練「好唔開心」，認為「食飯同枱仲危險，何況教練指導時一定會戴口罩」，他提議「一、二千呎的地方，客人同時間最多5至10人，政府可以按面積比例，規限客人同時不超過某個人數，讓業界維持有限度服務，至少有些少收入吊命」。