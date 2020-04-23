新冠肺炎︳杭州護士援鄂回家客廳整潔超安慰　打開雪櫃客房嚇呆了

內地2019冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情漸趨緩和，早前前往湖北省支援的醫護陸陸續被安排回家。一名杭州護士在前線抗疫67天後返家的第一天，看到丈夫竟把客廳打掃乾淨，深感安慰，但未料看到家中其他地方後卻「悲劇了」。

一名杭州護士到湖北省協助前線抗疫67天後返家，看到客廳非常整潔，令她倍感安慰。（人民網圖片）

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杭州護士嚴麗慧在今月15日結束隔離觀察期，計及到前線抗疫已離家67天，想着「妻子兩個月不在家」的災難現場回家，但一開門卻只見整潔的客廳，地板乾淨得發亮，甚至親手做蛋糕，作為慶祝妻子回家的禮物，讓嚴女倍感幸福。

直至翌日，當嚴女打開家中另一間婆婆所住的房間後即大嚇一跳，穿過的外套、睡衣和冷衫等雜物都被隨意掉到床或地上，她其後走到廚房，再遇上更大「驚喜」，除了有腐爛、發霉的水果，雪櫃內一整層都是番薯上的泥土；家中盆裁亦因沒淋水而「乾到爽脆」。

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嚴女將這番「從天堂折返人間」的遭遇分享到微信朋友圈，笑言：「事說我昨天活在童話裏，今天活在現實中。難怪他（丈夫）今天一早就安安靜靜上班去了！」不少身為人妻的網民亦紛紛附和，「同一個世界，同一款老公」、「有種跟天下妻子們真實的心連心的感覺」。