周揚青踢爆小豬與旗下女星有染　網民發現「疑犯」只有這一個

內地網紅周揚青23日一早忽然在微博寫下一長串文，終於承認與羅志祥的9年情畫下句點，兩人分手似乎不太快樂，她直接怒罵對方：「有的人渣是天生的，你如果問我難過嗎？也不難過，因為你一點都不值得！」此外，她還爆料羅志祥有撩妹手機，與化妝師、旗下藝人有不正當關係。消息一出，許多網友紛紛討論起周揚青所說的旗下藝人與化妝師到底是誰，許多網友還聯想到當中的女藝人就是暗指「蝴蝶姊姊」愷樂。

近年轉走性感風的愷樂，被網民封「台版泫雅」。（IG@butterfly092288）

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過去羅志祥與愷樂因主持《娛樂百分百》互動曖昧曾傳出「豬蝶戀」，儘管媒體曾多次拍到兩人在一起的證據，但兩人對緋聞始終沒有正面回應，讓外界霧裡看花。

羅志祥與愷樂主持《娛樂百分百》多年，二人過從甚密，因此傳出緋聞。（《娛樂百分百》節目截圖）

如今周揚青出面爆料羅志祥與旗下藝人有不正當關係，網友們紛紛暗指是愷樂，「旗下的女藝人目前也只有一個，這個吃瓜不知真假！」、「一看就和他有親密關係，節目裡都表現的蠻明顯的」、「他們一定有問題啊，很早就看出來了」，甚至還有網友忍不住虧羅志祥：「難怪羅志祥眼袋那麼大那麼黑」、「白天極限挑戰，晚上挑戰極限」、「還以為浪子回頭，結果...」。

已成小豬前女友的內地網紅周揚青。（IG@gracechowwwww）

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