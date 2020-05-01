遠離骨質疏鬆｜女性身型嬌小纖細易發病　對骨骼最理想BMI值是XX

骨質疏鬆症是常見的女性病之一，除了遺傳及環境因素之外，原來體型大小影響骨量多寡亦都是導致該症的原因，而且對於骨骼而言還有一個最理想的BMI值！

骨質疏鬆是女性常見病之一，減少患病機會十分重要。（GettyImages）

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骨質好不好，遺傳基因占了六至七成的因素，對身高的影響最大，再來就是骨質密度。但是，即使是遺傳也不需要直接放棄，畢竟生活環境的影響還是占了三至四成，可以說左右骨骼成長及健康的還是環境。

若母親等血親曾經罹患骨質疏鬆症，很多時候最大骨量都低於平均值，這就是遺傳了母親骨質疏鬆的體質。

如同FOSTA指標所指出的，個子嬌小纖細的人較易罹患骨質疏鬆症。重力等額外的負荷可以活化骨骼，負擔越大、骨量增加越多；負擔越小，就越不容易增加骨量。也就是說，一個人身材越高大沉重，就擁有越多骨量；越嬌小輕盈，就擁有越少骨量。

話雖如此，不代表肥胖就比較好，肥胖的身體也隱藏著許多加速骨質疏鬆的不良因素(第四章會詳細說明)。

雖然身型較重可以提高骨質，但不代表肥胖就是好事。（GettyImages）

所以，絕對不要過度減肥，將判斷肥胖標準的BMI值（身體質量指數）維持在正常範圍（18.5以上~未滿25）之內是很重要的一件事，對骨骼來說最理想的數值是「21」。若未達標準就是過瘦，超過標準則是過重。

BMI值是用「體重（公斤）÷身高（公分）÷身高（公分）」的計算方式得出。重新審視自己的飲食生活，稍微增加體重，利用蹬腳跟運動來提高造骨細胞的能力吧！

（以上是《一天100秒，遠離骨質疏鬆：日本骨科名醫教你運動+食補，重獲績優骨》的內容節錄）

書名：《一天100秒，遠離骨質疏鬆：日本骨科名醫教你運動+食補，重獲績優骨》，作者：太田博明（時報出版提供）

作者：太田博明

被譽為「日本女性醫療第一人」。

國際醫療福祉大學臨床醫學研究中心教授、山王醫療中心女性醫療中心所長。醫學博士。1944年出生於東京，1970年於慶應義塾大學醫學系畢業，於美國拉霍亞免疫學研究所留學後，回國擔任慶應義塾大學婦產科講師．副教授、東京女子醫科大學婦產科主任教授，於2010年擔任現職。日本骨質疏鬆症學會前理事長、日本抗老化醫學會理事。

致力於女性的全人醫療，長年倡導預防醫療的重要性與Well-aging的理念。2015年獲頒日本骨質疏鬆症學會獎。

著有《骨質疏鬆照護全書》，監修《無論幾歲都能讓骨骼強韌》等書。

同時亦活躍於《全民家庭醫學》等電視節目。

日本骨科博士太田博明。（時報出版提供）

譯者：諾麗果

專職日文翻譯，曾為資深日文編輯，擁有十多年專業筆譯及口譯經驗，目前台灣及日本兩邊跑。譯有《百病起於寒》、《乾薑排寒》、《30天這樣吃！純天然發酵美人餐》及《卵巢呼吸法》（方舟文化）等書。

出版社：時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。

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