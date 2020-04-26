網民爆笑幻想旅行　跑步機扮行李輸送帶　呢件電器扮飛機窗最瘋狂

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續肆虐，多地進行鎖國政策，不少人的旅行計劃被迫暫停，對於港人來說不能去旅行猶如世界末日。不過最近有外國網民示範如何在家亦能「幻想出國」，爆笑片段獲大批網民力讚創意十足好治癒。

有外國網民示範如何在家扮作搭飛機，爆笑片段引來大批網民力讚非常相似。（抖音片段截圖）

該外國女生於抖音拍片，示範如何運用傢俱及電器，營造到峇里島旅行的逼真感覺。片中可見，該女生掛着軟頸枕，一開始用家中的跑步機當作輸送帶，右手拿着護照與機票，左手則拖着行李並在跑步機上行走，裝作走到登機閘口。

她之後又一人分飾兩角，扮成空姐在閘口前檢查登機證及護照，完全緊貼正常搭飛機的程序。飛機上的雲上風景她亦早有準備，女生用手提電腦播放「雲海」片段，並把電腦放在洗衣機內，裝作自己從機窗望出去的感覺，又用紙箱當成椅背後的桌板，邊享受飲品邊望風景，狀甚寫意。

爆笑在家旅行逐格看

網民只利用家具及電器便可營造搭飛機的畫面。（抖音片段截圖）

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下機當然要取回行李，片中可見該跑步機變成行李輸送帶，女生一邊看電話一邊等待，取回行李後即走出屋外扮作已到埗。其後她再次一人分飾兩角，扮成的士司機在機場門外舉牌招生意，非常爆笑。

不少網民讚歎女生完美演繹幻想去旅行的畫面，又指非常掛念到訪異國的感覺，高呼超想去旅行，「希望疫情快點完吧」、「約定大家日本見」、「原來跑步機有這樣的用法，笑了」。

（TikTok）