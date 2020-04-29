話戒煙又食、落單幫你點埋　教你從5點一眼睇出佢會否變劈腿渣男

其實我並不喜歡用「 渣男 」（或渣女）這個詞，因為一個人在感情上有缺陷，並不代表他這個人完全沒有價值，通常是他不知道怎麼處理感情，又沒有遇到適合他的感情模式，但他自己卻又不願面對和解決。

例如他本身就無法對感情忠誠，需要從多人身上獲得愛或性，也許就更適合和同樣類型的伴侶協調進行開放性關係，或根本不該進入關係，所以在我眼中的渣男不在情感上的多元，最大的錯誤是在於「欺騙」。

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你或許會說：如果可以，哪個男的不想要好幾個女朋友？或好多炮友？重點就是真的不是每個人都想要好多伴侶，就算些人想要也不代表可以做得到，或實際上願意這樣做。因為多重伴侶需要時間、精力和金錢，還有把愛分給不同的伴侶，著實也是一個苦差事。

但我們必須知道，每個人對於情感的需求都不同，也許你我可以在社會的框架下活得很好，但他不行，或是不願意。那麼若是你無法接受這樣的對象，也不想要被欺騙，就要試著觀察以下五點，來避開「假裝（或以為）自己可以專情卻想要多重伴侶的人」（俗稱渣男）。

教你從5點一眼看出佢會否變劈腿渣男（點圖放大閱讀）：

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有些情況你不能說他是渣男／渣女……

如果對方從一開始就跟你表明了「並沒有要經營認真的關係」、「只是要床伴（約炮）」、或「他和女友是開放式關係」，但你仍願意接受這樣的關係，並和他在一起或發生性行為，那你就不能事後又說對方不專情、是渣男了，因為他提出的他想要的關係，而也給了你選擇權，並沒有強迫你，你情我願的情況下，你罵對方渣，不如說是自己傻。

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