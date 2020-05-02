車行女投訴已婚男騷擾被打　兩人同失業　公司：人道主義賠她一萬

西安一間車行女職員被男同事騷擾，向公司投訴後竟被男方毆打倒地，事後反被踢出工作群組引發爭議，有關公司最終勸退涉事打人男，稱出於人道主義向女事主賠償一萬元，但同時與她解除勞動合同。網民獲知結果後齊聲質疑該公司處理方法，對於明明是受害人的女生也要離職感遺憾，忍不住慨嘆：「職場的女生太難了」

閉路電視拍到惡男打人一幕，女生中被打後倒在地上，旁邊同事試圖阻止。（梨視頻片段截圖）

事件發生在西安一間車行，據知今年初才入職的張姓女職員，不滿被已婚男同事騷擾，亂改親匿名字外還稱要「親一口」，其後不時摸頭髮屁股，甚至在同事面前大聲問單身的她如何解決生理需要，又問其胸圍尺寸，忍無可忍下決定在公司群組向公司上層反映，已婚男獲知後找正在展廳的女生發難。

按當時閉路電視片段，已婚男到場找張女理論，憤而出手打頭令張女跌在地方，女生站起後已婚男一度想再動粗，幸兩名同場的同事立時出手阻止，最後已婚男怒極拂袖而去，事後女生到公安局報案獲打人男賠一千元人民幣，並到醫院求醫。

閉路電視拍下已婚男動粗一刻，引來網民鬧爆！

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片段流出後在網上引發爭議，其後再爆出受傷的女生治療時竟被踢出工作群組，工資亦沒有拖欠，涉事公司的銷售總監其後解釋，只是因為聯絡不到張女才有踢組決定，至於出糧問題，則是因為張女是實習生，要回公司才能領錢，又指打人男去年6月入職，過去未有聽聞其他女同事作出同類投訴。

網民關注事件後續發展，據報道涉事公司昨日（4月30日）發出一份事件處理決定的文件，稱已對打人男子勸退，又出於人道主義賠償張女一萬元人民幣慰問金，並和她解除勞動合同。

張女其後受訪指已和公司簽署協議，並獲一萬元賠償，事件算是告一段落。不過網民獲知結果後的反應，未如張女般滿意，不少人對於公司只勸退打人者不解僱不滿，認為是手下留情，更甚者是被打的張女明明是受害人，雖說有一萬元慰問金，惟最終也失去了工作，有關處理並不公平，不過也有網民認為事後女生也很難繼續在同一公司任職，離職其實損失不大。