【新冠肺炎】炒股8日賺1200萬元　絕世好老闆悉數分給員工

美國俄亥俄州房地產投資公司康納集團（The Connor Group）創辦人兼行政總裁康納（Larry Connor）最近趁股市大幅波動，短短8日獲利160萬美元（約1240萬港元），但他決定悉數分給員工，感謝他們在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間堅守崗位，為公司作出貢獻。

康納集團約有400名員工，當得知消息時反應激動，大部分人都無法相信這是事實。公司發言人布朗（Amanda Brown）透露，除了年薪15萬美元（約116萬港元）以上的高薪員工外，所有在3月1日前入職的僱員都會獲得獎金，金額由2000美元（約1.5萬港元）到9000美元（約7萬港元）不等。

康納說，疫情期間充滿挑戰，相比員工每日辛苦為公司付出，他這筆錢賺得算是相當輕鬆，「我認為這是我們最重要的核心價值，就是做正確的事，重視每一個人才。我將160萬美元分給各位，對我來說，這不是一份禮物，而是大家努力賺來的。」

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年資13年的工程師艾爾巴（Memo Alba）分到6000美元（約4.6萬港元），他說：「這間公司對待員工如家人，我很喜歡這一點，因此才留在這裏。他們總令我覺得，公司不僅在乎我，且關心我家人的健康和幸福。」他打算用該筆「意外之財」替家居重新裝修，以及跟家人去佛羅里達州旅行。

去年12月入職的德莫林（Melissa Demoulin）獲3000美元（約2.3萬港元）。她說，這筆錢可謂及時雨，因為她的丈夫已6個星期沒有工作，家中還有2名子女要養，「康納的決定很無私，實在很體貼和替員工著想，你可以胡謅，但行動永遠比說話實際。」