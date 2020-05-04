超人回來了丨2歲仔Hao唔願買玩具　原因竟關肺炎事　Gary一聽爆笑

韓國歌手Gary退出《Running man》後與圈外女友結婚，今年初起與兒子姜河伍（Hao）參演親子節目《超人回來了》，二人互動吸引大批粉絲。在最新一集節目，Gary帶兒子逛玩具店，未料Hao多次拒絕買較昂貴的玩具車，結果Gary追問下才知道與他車上的一番話有關，讓網民直呼Hao簡直是「小天使」。

在最新一集《超人回來了》中，韓國歌手Gary與2歲兒子夏吳在玩具店的片段引來網民熱議，並大讚夏吳乖得像「小天使」。（KBS《超人回來人》）

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節目中，Gary帶2歲多的Hao出門買兒童節禮物，雖然爸爸在玩具店一直表示買什麼都可以，Hao也看中不少模型、小泥車及黏土等玩具，惟每次問爸爸那些玩具的售價後，又會叫爸爸把玩具放回原位。

起初Gary還以為兒子只是想買其他玩具，但看到Hao明明前一秒興奮地玩黏土、跳彈床，下秒卻又說不想買，讓Gary和其後看片段的節目主持人一頭霧水。Hao最後選擇買一隻毛公仔，問了老闆只售16500韓圜（約104港元），便窩心地跟爸爸說：「我很滿足。」

Gary結帳後忍不住問為何不買更貴的玩具，人細鬼大的Hao隨即指「（爸爸）沒有工作，因為新冠病毒」，更不停拖着爸爸想離開玩具店，讓Gary和店員都當場爆笑。Gary明白兒子的貼心原因，決定再買下兒子玩得愛不釋手的黏土玩具，Hao這時才道出心聲，「其實想要這個（黏土）」。

↓↓↓夏吳拒絕買貴玩具竟然與Gary車上一番話有關↓↓↓

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不過，原來Hao之所以誤會爸爸，其實與兩人在車上的對話有關。在前往玩具店的路上，他曾好奇爸爸為何不用工作，未有多想的Gary便回答「因為疫情，大家都很小心，所以沒有太多工作」，也沒有多說拍攝節目當刻已是開工，令兒子誤以為爸爸「冇工開」。