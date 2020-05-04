明明有空位　黑衣男捷運企位緊貼前方女生屁股　網民批噁心

無論什麼地方，搭地鐵擠迫都是常態，在這樣的情況下尤其要小心周圍的人另有企圖。一名台灣女網民發文表示，日前搭捷運時，看見一位黑衣男乘客緊貼女生的屁股站着，但當時車廂內還有空位，但女乘客竟一直沒有注意，樓主大呼「真的很噁心」。

從樓主拍攝的相片可見，男子緊貼着女生的背後，但明明周圍並不擠迫。（Dcard圖片）

該名女網民在網上討論區「Dcard」以「搭捷運女生也要注意小心」為題發文，她指當時「無意間看到，那男生在公眾場合，旁邊明明還有很大的空位，卻硬要頂在女生的屁股後面」。從樓主拍攝的相片可見，男子緊貼着女生的背後，但明明周圍並不擠迫。

樓主指，重點是女生一直沒有注意到，「真的很危險」，樓主本來想向前提醒那女生，結果被其他人搶先一步，「下一站有一位女士下車，叫女生把耳機拔掉注意周遭」，黑衣男子此時才馬上匆匆下車。

最後有人叫女生把耳機拔掉注意周遭，黑衣男子才馬上匆匆下車。 （Dcard圖片）

樓主之後再解釋，她一開始以為該對男女是男女朋友，但後來發現，女乘客本來在扶手的右邊，後來換到左邊，黑衣男明顯刻意跟過去，才讓她察覺不太對勁。她再度呼籲大眾，「不管是男生、女生搭大眾工具，都要注意安全，因為現在怪人真的很多。」

帖子引來網民紛紛留言，直斥男子的行為非常噁心，「捷運當夜店」、「噁心死了，倒數第二張男生手開始不安分了是嗎」、「這什麼變態行徑」，有網民指樓主應「直接大喊」，亦有人表示擔心，「所以現在都不敢穿短褲裙子搭大眾運輸工具」。