兩公婆儲夠錢買樓上車　父母要求一齊住：成世人冇住過私樓要享褔

年輕夫婦「死慳死抵」成功買樓，終可享受屬於自己的二人世界，但此時父母竟要求一起住，的確為難。有網民在連登討論區發文，指自己與太太終於儲夠錢上車，居住公屋的父母卻以「成世人冇住過私樓要享福」為由，提出要一起住，令他非常無奈，抱怨道「出咗身咁多年我想脫貧喇，點解要嚟拖我後腿？」，帖文引起熱議，有人直言身同感受，但亦有人不認同樓主，認為一家人「唔使講到咁絕」。

有連登網民發文，指自己與太太終於儲夠錢上車，但父母竟要求一起住，令他非常無奈。（示意圖，資料圖片）

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該連登網民以「同老婆儲到錢上車，公屋父母話要一齊住」為題發文，指父母知道他們成功買樓後，稱「成世人冇住過私樓要享褔」而要求一起住。樓主感到非常無奈，更激動地說「明知窮仲生三件，生着兩件廢青，得我一件出人頭地」，認為自己一直努力讀書，「大學學費要自己借，生活費、hall fee（宿舍費）半工讀自己搞掂，出咗身咁多年我想脫貧喇，點解要嚟拖我後腿？」

他又指自己從來沒有少給家用，再加多一點甚至能養起兩名弟弟，因而難以接受兩公婆努力供樓卻讓兩老享褔。樓主其後再留言回應，現已搬往太太娘家暫時，因新居大半年後才入伙，而新居為兩房單位750萬500零呎。他又透露自己原生家庭狀況，爸爸揸的士維生，但沒有儲錢習慣，媽媽則沒返工，「兩個細佬一個真廢青冇返工，一個返炒散月光族洗腳唔抹腳」。

↓↓↓ 帖文引起網民激辯 ↓↓↓

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樓主亦已拒絕父母一起住的要求，「講明再嘈cut家用，我家用已經盡晒責任，要更多嘅點解唔問兩件廢青拎」，又將公屋除名表交給爸爸簽署，「佢唔肯簽嘅準備全家瞓街」。

帖文引起熱議，有網民「忍唔住讚好」，指為人父母看到仔女出人頭地脫貧應該很高興，「黐埋去金糠就立心不良」，又稱「香港幾時先可以冇養兒防老呢個思維」、「好多人畀屋企拖後腳無晒機會去過自己想要嘅生活」。亦有網民認為明明有兩間屋，難以理解「要迫晒咁多人係一間屋」，質疑兩老是否想留間公屋給另外兩個兒女居住，而且樓主太太都有份供樓，無論如何都應該先跟對方商量，「未必想同奶奶住」。

不過，有網民則指「你點對父母，以後你自己嘅小朋友都會點對你」、「你冇乜幾多年見到父母啦，到時後悔要有心理準備」，認為樓主可多考慮一些，亦有人提議可出少少錢幫父母裝修公屋，從而說服他們。