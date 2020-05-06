台單親少年被變態老闆囚虐3個月　全身彈痕電壞腳趾還被迫吃狗屎

台灣發生一宗變態老闆囚虐員工案件。當地一名17歲單親少年為減輕母親負擔，錯跟一名有毒癮的老闆到桃園做鐵工，結果反被囚禁3個月，其間要捱餓被迫吃煙頭、狗屎。少年還和同事一起被綁在椅上當活靶，遭老闆用長氣槍射擊，胸前雙腳有逾百彈痕，就連右腳的3隻腳趾都被電到壞死要截肢。台警日前拘捕變態老闆及2名嫌疑人，他們被控殺人未遂、私行拘禁、使人為奴隸、重傷害等罪。

少年被囚禁期間，遭老闆用長氣槍打到全身彈痕。（「彰化踢爆網」fb圖片）

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彰化17歲單親少年和越南裔媽媽相依為命，為幫補家計他透過中介跟隨一名詹姓男子到桃園當鐵工。不過，有冰毒毒癮的詹男性情善變常動手打人，去年底他得知少年想辭職，竟將少年及一名林姓員工囚禁在彰化縣埤頭鄉的家中，過年時強迫少年致電回家報平安，告訴母親因太忙無法回家。少年被囚禁3個月，連外面世界新冠肺炎肆虐都不知道。

更可怕的是，詹男不時拿球棒毆打二人，要少年和員工捱餓，迫吃煙頭、狗屎，還將他們綁在椅子上，拿長氣槍用BB彈掃射，令少年當場鮮血飛濺，身上留下逾百個彈痕。詹男還自製電器用來電擊少年，導致他身體多處皮膚燒傷及壞死，其中右腳中間的3隻腳趾壞死要截肢右手中指因電擊痛失去知覺。

少年被電擊導致身體多處燒傷，其中右腳有3隻腳趾壞死。（「彰化踢爆網」fb圖片）

少年被囚期間，身上的電話被掉爛，證件被沒收，3月底疑犯要求他打電話向朋友借錢，少年乘機向友人發訊息，請朋友叫母親報案，警方據訊息提到的地址登門調查，疑犯謊稱不知情，之後帶兩少年到桃園躲藏。

少年和林姓員工身受重傷也沒手機，林男見少年無法行走，趁無人看管時去便利店偷食物，被警員當場捉到，結果反而揭發整宗案件。疑犯得悉少年逃掉後馬上潛逃，但日前被捕，他和24歲李姓妻子、同夥28歲黃男，被控殺人未遂、私行拘禁、使人為奴隸、重傷害等罪。