【CuMask】網民收實物　睇落陳舊指似阿婆底褲　打開裏面仲嚇人

新冠肺炎（COVID-19）疫情在香港得到緩和之際，政府在本月5日公布全民派可重用的口罩「銅芯抗疫口罩」（CuMask），用上間條布料設計，一推出已被網民取笑似內褲。今日有網民收到實物，發現CuMask不只像底褲，而且還是「阿婆底褲」，內層的墊看起來更像衛生巾，整個設計令人相當尷尬。

有網民因工作關係已取得CuMask，笑稱實物像阿婆底褲。（連登討論區圖片）

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今日（7日）有網民在連登討論區分享，因工作關係已經收到CuMask，從他上載的圖片所見，口罩會內附一張說明書，上面寫上「銅芯抗疫口罩」，實物口罩底色淡黃，上面有深綠及泥黃色間條，非常似間條底褲。樓主打開口罩，打開裏面發現一塊墊，看起來儼如女生用的衛生巾，而且整個口罩摸起來很薄，不像想像中布口罩的厚度。

有網民指其實很多學校已經收到口罩，正想方法在開學前交給學生，然而許多人大呼口罩實物比想像中更差，似「阿婆底褲循環再用」、「好似有漬」，形容入面的一塊墊尤如衛生巾，整個組合是「M巾底褲」，笑言不敢戴出街。

網民又貼圖提到法國總統馬克龍日前親身示範戴起法國製口罩，以深藍色作底色，邊緣位置還放上法國國旗做點綴，設計型格有品味，雖然不是全民派發，但價格非常親民，拿來對比CuMask後嘆道：「呢啲咪叫fashion。」

（連登討論區）