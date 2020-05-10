18歲少女街頭產子　從裙底「跌出嚟」 男嬰嘴唇發黑幸得路人出手

浙江街頭日前出現驚人一幕，一名18歲女子竟然在大街上「跌出」孩子。有現場民眾稱，當時女子在大街上雙腿分開表情痛苦，突然一個孩子從她雙腿間掉下，熱心人即上前協助用毛毯包起男嬰，這時孩子的臍帶還連着母體，等待救護車趕至。影片看得許多網民傻眼，大讚路人熱心幫忙，又笑言：「年輕人生孩子都比我拉屎容易。」

少女走在街上，突然張開雙腿，裙底跌出孩子。（微博影片截圖）

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事件發生於5月3日，浙江台州黃岩區一名18歲女生在路上走着，突然間產子，嬰兒從她裙底掉下，臍帶還連着她的身體，幸好附近車房的老闆及熱心路人幫忙，最後母子平安。

車房老闆娘陳女士其後接受內媒訪問，她說剛好自家閉路電視拍下過程，當時見到孩子突然從少女的屁股掉下來，「她有可能一般穿着內褲，生小孩頭先掉的，可能頭被內褲擋了一下，然後屁股下來太大了，放不住就掉下來了」，即使有內褲也擋不住嬰兒體重，故孩子掉到地上。

附近車房的老闆娘馬上跑出，用毛毯包好男嬰。（微博影片截圖）

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陳女士馬上幫忙，拿毛毯把嬰兒抱起，當時臍帶還連着，陳女士的媽媽上前一看，見到嬰兒嘴還在動，她一看發現不對勁，孩子鼻子旁邊全黑了。陳女士用毛毯將男嬰包起抱着，發現他嘴唇發黑，幸好自己生過小孩也懂一點，馬上學醫生朝嬰兒的屁股拍拍，然後抬高他的腳，「看他嘴巴裏有水流出來，我把他擦乾淨，等一下就哭了，後來他還一隻眼睛睜開來看，後來我覺得這個孩子肯定沒問題了」。

陳女士續指孩子是男嬰，大約7斤多重，產婦全程沒說話，一班路人問她也不願多說，她身旁有兩個男人陪着，一個看起來很年輕可能是她男友，另一個年紀較大。陳女士也理解產婦為何不發一言，「她哪懂，肯定是有點嚇傻了」。有路人幫忙報警，也有附近店老闆快快拿出櫈子讓產婦休息，產婦當時穿裙血一直在流，幸好救護車隨後就趕抵現場，將母子二人送院。

網民大讚一班路人熱心幫忙，但卻很好奇少女如此容易就誕子，「生的如此簡單，體質令人羡慕」。

（綜合）