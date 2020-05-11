生活百科｜西瓜買回家後隔日驚見「嘔白泡」　真相是裏面已經XX了

天氣炎熱，不少人都喜歡吃西瓜解暑，一名台灣網民日前在超市買了一個西瓜回家，不過翌日竟發現西瓜出現「嘔白泡」的情況，該名網民於是上網求助，詢問有沒有人試過同樣的情況。

該網民貼出的圖中可見，西瓜橫放在桌子上，在西瓜蒂的位置冒出大量的白色泡泡，而西瓜的外表看似完好無傷。（Costco好市多 商品經驗老實說 fb圖片）

該名網民在facebook群組「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示日前買了一個西瓜，但「昨天晚上買今天晚上就口吐白沫了，有人也有這樣經驗嗎」。圖中可見，西瓜橫放在桌子上，在西瓜蒂的位置冒出大量的白色泡泡，而西瓜的外表看似完好無傷。

帖子引來網民熱論，一些人搞笑回答，「載回來暈車了」、「這西瓜被打到內傷了」、「他中暑了」、「應該是許多人經過西瓜區時，都會拍拍聽聲音，那顆被太多人拍過，一定是內傷太重，所以才口吐白沫，正在垂死邊緣中...」。亦有人認真表示這西瓜「壞了！不能吃！」、「趕快丟掉，爆開會有腐爛味」。

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其實西瓜冒出白泡的情況過去也時有發生，只要西瓜皮上有小孔，當西瓜腐爛就會出現這樣的情況。有網民專業地解釋「其實是西瓜太熟或壞掉時，果肉產生的水分會發酵，讓內部有越來越多的氣體，原理就像是壓力鍋一樣，氣體關在西瓜皮裏面悶住，撐到極限後自然就會爆炸」。

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