馬鞍山屋邨現偷鞋賊　贓物放拍賣平台轉售　物主智破小偷成功斷正

本港屋邨不時都有人將鞋子放在門外，貪方便又衛生，但要小心提防偷鞋賊！有網民在連登討論區發帖，指一對放在門口地毯上的跑鞋不翼而飛，懷疑被偷走，遂偵探上身展開「查案」模式，發現自己的愛鞋竟於網上買賣平台放售，一查之下相信對方根本是慣犯，機智的樓主最終成功「引蛇出洞」斷正。

網民指一對放在門口地毯上的跑鞋不翼被偷走，其後發現竟於網上買賣平台放售。（連登討論區圖片）

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該網民在連登討論區發文，指自己在馬鞍山居住，大家都慣常將鞋子放在門外，一直也相當無事，但近日一對放在門口地毯上的跑鞋竟離奇失蹤，相信是被人偷走，本來也打定輸數，「無影無蹤，追唔返」。不過其後忽發奇想，小偷可能會將鞋子轉售圖利，遂到網上買賣平台Carousell搜尋其失鞋的型號，果然有收獲！

樓主從上載的照片發現，該鞋的污迹跟其失鞋非常相似，加上賣家發帖時間相當吻合，而該賣家帳號共放售10多對鞋，但尺碼不一「對腳時大時細」，令他愈來愈懷疑，遂對照盒上的序號與波鞋上的標籤，果真是一模一樣，「我肯定呢對就係我對鞋，更加證明佢就係個賊」。

↓↓↓ 樓主憑3個破綻斷正偷鞋賊 ↓↓↓

樓主其後扮作買家約相交收，面交時直接攤牌戳穿賣家的行為，並取回失鞋，對方聽狀即「笠水轉身走咗」。他其後透過WhatsApp勸對方收手，指不想將事化大，亦未有報警處理，因失鞋已回歸自己手上，擔心警方也不受理，而小偷則已將帳戶改名及刪除所有照片。他又指，發文目的是提醒大家不要再放鞋於門外，「原來唔係所有人都信得過」，相信他主要在沙田、馬鞍山區活動。

↓↓↓ 買家相約交收當場揭穿偷鞋賊 ↓↓↓

帖文引起網上熱議，不少網民都佩服樓主鍥而不捨的精神和查案頭腦，「巴打偵探上身」、「咁都諗到上拍賣網」，又對事件感到震驚，「廿幾年都係擺門口，原來真係有人偷」、「着舊到咁都可以賣300蚊」。但有網民則認為樓主應報警處理，讓賊人繩之於法才能阻止他再犯，「咁都放過佢，其他人多得你唔少啦」。