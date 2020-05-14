棉條分分鐘攞你命？台女月經玩水發燒昏迷　醫生揭恐怖真相

每個月最困擾女生們莫過於「大姨媽」來拜訪！台灣一名女高中生，和朋友相約到水上樂園玩，卻強碰月經來襲，為求方便她使用衛生棉條，晚間被家人發覺出現發燒、意識不清緊急送醫。醫師檢查發現她血液中存有金黃色葡萄球菌，確診毒性休克症候群，婦產科醫師聽完驚揭歷史：「死了很多人。」

棉條分分鐘攞你命？台女經期玩水後發燒 醫生揭恐怖真相（點圖放大▼▼▼）

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張振榕接著說，女學生隨後出現發燒、失去意識，被家人緊急送急診，抽血檢查時她的白血球值已飆到1萬3千多，正常值約8千至1萬，且血壓低到不到90mmHg，後來收治加護病房，進行一系列檢查，卻在血液中檢驗出「金黃色葡萄球菌」，判斷皮膚肯定有感染，但找遍全身都沒發現，追問家屬才發現可能是棉條沒換滋生細菌所致。

張振榕解釋，女學生罹患的是「毒性休克症候群」，一般衛生棉條建議使用3～4小時就要更換，「假如沒有換，選用的棉條吸水力太強，會造成你的私密處過於乾燥，再摩擦以後就會有很多傷口，這時滋生的細菌鑽到你的身體造成很嚴重的感染。」女學生住院後開始全身起紅疹，甚至嚴重脫皮，有如金蟬脫殼，最後使用強效抗生素才控制病況，幫助她度過危機。

張振榕解釋，女學生罹患的是「毒性休克症候群」（節目截圖）

提及衛生棉條帶來的健康危機，張振榕進一步解釋，1980年代衛生棉條問世時，美國即出現840多個案例因為不當使用衛生棉條，長時間未更換而引發毒性休克症候群。她建議女生們不一定要選擇吸水力強之產品，一旦吸水力越強、私密處被吸得越乾，越不容易感覺悶熱不適，久而久之忘即了它的存在，恐降低更換頻率引發感染。

婦產科醫師陳保仁也說，該起美國爆發的案件在歷史上非常有名，當衛生棉條吸血容量越大，「每個都像海綿寶寶吸到飽，放久了就像敗血症一樣的症候群，那時候死了很多人。」所幸後續限制吸血量，「起碼會流出來，還會記得裡面有放衛生棉條。」

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