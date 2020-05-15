韓國小妹妹藏大叔魂　一副厭世臉頂大肚腩躺梳發　IG勁吸12萬粉絲

小孩子要擁有一副天真瀰漫的臉蛋才叫可愛？韓國這位藏着大叔魂的小妹妹，就示範出與別不同的可愛。韓國一位媽媽為兩名子女開設了Instagram帳戶「luvv_hyul」，曬出他們的可愛生活照，當中小妹妹極為觸目，皆因她的眼神總是流露出無奈又厭世，還頂着大大肚腩做出很多大叔動作，粉絲都笑言就像一個中年漢住在小小的身體內。

妹妹頂着一個大肚腩，厭世地翹腳躺梳化看電視，像一位中年大叔般。（ig「luvv_hyul」圖片）

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新一代媽媽喜愛「曬娃」，將兒女最可愛或帥氣的一面展示人前，不過這位韓媽就反其道而行，在IG上總喜歡貼出女兒的笨笨表情包，卻意外勁吸12萬粉絲追蹤。

媽媽經常曬出兩兄妹的可愛照片。（ig「luvv_hyul」圖片）

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小妹妹頂着像籃球般的大肚腩、梳着齊陰孖辮，還有笑起來只得一條線的彎彎眼睛，以及其脹爆「面珠墩」，令人一見面就想「搣一搣」。不過最可愛的是，其矯小身體內如藏着大叔魂一樣，她不時穿着睡衣，肆意將大肚腩暴露於鏡頭前，又厭世地翹腳躺在梳化看電視，就像一位辛勤工作回家的大叔，吃飽飯後終於可以躺下來休息的樣子，令人看得十分治癒。

同場加映：妹妹剪髮瞓着驚變阿豬媽 ↓↓↓

台灣一位媽媽早前帶女兒到髮型屋弄頭髮，其間她叫女兒先睡一會，「睡醒就變成公主了」，結果女兒醒過來看到鏡中的自己，眼神除了怨恨還是怨恨……帖文讓網民瘋狂爆笑，更指妹妹的攣毛造型很像韓國「阿豬媽」：「老了30年呢！」（01製圖／fb「爆廢公社二館」圖片）

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