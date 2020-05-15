FB美國審查員長期看色情血腥影像精神受創　達成和解獲賠4億

網民在facebook能愉快瀏覽帖文，其實背後有一班內容審查員幫大家過濾大量令人不安的內容。2018年起，一班內容審查員向fb提出集體訴訟，指他們長期要審查色情、暴力內容造成精神創傷，卻缺乏支援及輔導。日前（12日），雙方達成和解，fb需向審查員支持共5200萬美元（約4億港元）。今次訴訟的受益人只限美國員工，但早有多間外媒報道，fb透過第三方公司在多國請內容審查員，這班僱員的待遇更差。

facebook日前和一班內容審查員達成和解，同意賠償共5200萬美元。（資料圖片）

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據和解內容，fb同意支付5200萬美元予內容審查員作賠償，故自2015年以來，每個曾擔任審查員的人至少獲1000美元（約7800港元）賠償，被診斷患了創傷後壓力症候群（PTSD）的人最高可獲5萬美元（約39萬港元）的賠償，賠償對象包括在美國加州、亞利桑那州、德州和佛州做過審查員的人，料逾萬人符合資格。協議亦提及fb會改善他們的工作環境，包括要求外判公司增設心理健康諮詢師輔導員工。

負責訴訟的律師 Steve Williams對達成和解感欣慰，為所有原告感到自豪，因為「他們使自己陷入危險中」，fb最初想通過法律平息案件，最後才願意走上談判桌。基於大部分審查員都由外判公司僱用，他補充指，當地對僱員的補償制度通常不適用於外判公司，而且不會就心理損傷賠償，僱員幾乎無追索權。

事件起於2018年9月，fb前審查員Selena Scola不顧保密協議起訴fb，稱在審查包括強姦、謀殺、虐畜等內容後患上精神創傷，甚至一摸到滑鼠就發作，也未得到fb適當保護，fb一開始否認所有指控，但後來愈來愈多人加入Scola的行列。

被分配到兒童虐待小組的審查員Erin Elder，看到一個10幾歲的女孩被一群男子捉在草叢中輪姦，她對主管說想見輔導員，但一周後主管才告訴她，每季只有一次機會和輔導員交談。她認為這份工的付出遠比收入多，所以也加入了集體訴訟。她由外判公司「Pro Unlimited」僱用，但公司不重視對員工的心理支援，而fb態度是事不關己。

facebook和解後只透過發言人用電郵發聲明，稱會增加對同事的支援，圖為創辦人朱克伯格。（資料圖片）

科技新聞網《The Verge》去年2月曾詳盡報道，解釋審查員工作苦況，他們受訓時要看的影像已經很變態，例如要觀看一個男子被殺的片段，他在乞求時再被連刺10多刀，審查員要冷靜說出基於什麼準則禁播，當時審查員回到位上痛苦抽泣，沒有人前來安慰。而且這班審查員和fb正式員工的待遇差天共地，審查員一天只有9分鐘「休息時間」，有穆斯林員工更被強行打斷祈禱，然而他們的年薪平均約28800美元（約22萬港元），facebook普通員工的年薪則高達24萬美元（約186萬港元）。

BBC在2018年曾訪問一名前外判內容審查員Sarah Katz，她說管理層要求平均用1分鐘判斷內容是否不當，而中介人一開始已坦白工作內容，是要看色情內容，印象最深是看過一條兒童色情內容，兩個小孩一男一女沒穿褲互相撫摸，背後應該有個大人在要求他們做什麼，「真很嘔心，因為很真實」，又要看很多暴力內容，像女人被斬頭。即使知道會看到這些內容，但Katz說實際看到時感覺完全不同，她不記得有任何員工輔導。

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然而，目前和解協議僅涉美國的審查員，多個傳媒曾報道受僱於海外的內容審查員待遇更差。早有員工透露過，一些外判公司會要求員工簽保密協議，不准他們討論在fb的工作，甚至不可以提及fb是該外判公司的客戶，間接令外界無法得知他們的工作條件。員工甚至要抽大麻來麻痺情緒，員工可能因犯幾個錯就被解僱。

印度海德拉巴的外判公司則會審查印度語、阿拉伯語等語言的帖文，入面分成多個團隊，有專門處理裸露、色情內容，有「反恐」團隊，處理斬首、汽車炸彈、酷刑的內容，又有處理自殘內容的部門，有員工稱經常看到自殺未遂的影像，但非次次及時向當局通報。

另一間印度外判公司「Genpact」僱用1600人，審查員一天工作8小時，要查看2000個帖文，如裸露、色情內容等，其中7名審查員曾接受《路透社》訪問，其中一人稱目擊過女審查員看完自殺直播後痛苦倒地，而且已經至少發生3次。該公司的初級阿拉伯語內容審查員，年薪只有1404美元（約1.1萬港元），即日薪只有約6美元（約47港元），fb當時曾爭辯指，他們的福利比工資好得多，但有審查員反駁，公司會安排上下班的車，但那在印度是很普遍的員工福利。

fb在全球逾20多個國家僱用數萬人設立內容審查點，但大多都是透過第三方公司與審查員簽約。據悉fb內部曾對審查員待遇辯論，有審查員在員工群組作出投訴，但有人被秋後算賬。

（綜合）