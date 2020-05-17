石蔭櫃員機有大頭蝦遺下現金　好心街坊見證現鈔收回機內才離開

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自動櫃員機提款雖然方便，但不會時都會有大頭蝦「提款後忘記提款」！facebook群組「石籬人、石籬事 2018」就有網民分享指，有人於提款機提款後卻沒有拿走現金，為免物主損失金錢，樓主看着提款機將現金收回機內才離開。她的好人好事獲得街坊激讚，亦有網民留言指看過帖文才知道原來現金沒有取走會收回提款機，笑言「真的長知識了」。

有網民分享好人好事，指有人提款後遺下現金，自己看到現金收回機內之後才離開。（facebook群組「石籬人、石籬事 2018」圖片）

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樓主在fb群組上表示，昨日（16日）下午2時許，她看到石蔭恒生銀行分行的一部自動櫃員機（ATM）有人忘了取走現金，特意發文向物主表示：「唔使擔心，無人拎，睇住部機食返啲錢！」又提醒該名「大頭蝦」記得下次要小心一點。

她更指：「有3個好心街坊喺部機隔離撳緊錢，街坊都好有質素！」從樓主的照片可見，櫃員機的提款口的確卡住了數張現金，引來網民笑指「好似見到部櫃員機在伸脷嘴𠴕𠴕」。

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不少網民都留言大讚樓主是好心人，做了一件好事，「Good Job！」。另外亦有網民看到樓主分享，才知道提款機的現金如沒有被取走，會自動收回機內，再退回提款人士的戶口；亦有人指自己同樣試過忘記取走現金，並收到銀行通知。

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