報道「小三至K3不復課」嚇親家長　TVB急更正致歉：技術出錯

中三至中五學生將於本月27日起復課，初中至幼稚園K3亦會分階段復課，但幼稚園K1和K2則不在本學年復課，不過今日網上卻流傳一個TVB新聞截圖，顯示小三至K3今個學年不復課，引來不少家長大吃一驚，以為政策又有所改動，TVB新聞部其後致歉，表示是技術出錯。

網上和多個whatsapp媽媽群組流傳一張TVB新聞截圖，指「幼稚園K3至小三今學年不復課」，引來不少網民質疑。（TVB截圖）

網上和多個whatsapp媽媽群組流傳一張TVB新聞截圖，指「幼稚園K3至小三今學年不復課」，引來不少網民疑惑，家長們更是措手不及，怕再有變動又要再作安排，有人索性去教育局官方網站搵答案，卻又未見相關資料改動。

TVB在新聞發出更正，表示「幼稚園K3至小三應為6月15日，本台對早前技術出錯致歉」。（TVB截圖）

正當家長們兵荒馬亂之時， TVB不久後即在新聞中發出更正，重申「幼稚園K3至小三應為6月15日，本台對早前技術出錯致歉」。不少網民嚇一大餐後甚感不滿，批評誤報令家長感到混亂，揶揄其報道「事事旦旦」。

據政府早前公布，本港中三至中五學生將於5月27日起復課，初中和小四學生亦會於6月8日復課，幼稚園K3至小三學生再於6月15日復課，惟幼稚園K1和K2則不在本學年復課。