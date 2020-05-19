「他沒有6呎高卻會待妳好」卻被女生嫌棄　網民一個宇宙級例子KO

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女生選男生，樣貌、性格以外，身高原來也很重要。有台灣女生分享遇上好男仔，惟對方僅164厘米高，比她只高2厘米，覺得站在一起也沒有安全感，大為介意的她最終狠心拒愛令對方很受傷。網民意見紛紜，不少人認為身高其實不算什麼，更舉出乙武洋匡有妻有子有婚外情這宇宙級例子，令全場拜服。

只要夠真心，矮男也能追到高妹。（資料圖片）

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這名身高162厘米的女生，在Dcard發帖大讚追求她的男生很好，「他很認真的對我好，我算蠻感動的，但那個身高我真的....」，她指衝不開心理障礙下已直接拒絕了對方。

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他們都娶了個比他高的老婆...
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網民看了這個唏噓求愛故事，有的人認同女生心中覺得不行就拒絕，最重要是她的想法，有的人則認為樓主太堅持男高女矮的想法膚淺，「遇到好男人不易，而且人家還不是高過你一點點…」。

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最爆是有網民舉出一個無可反駁的例子，令全場拜服，那就是天生沒有四肢日本作家乙武洋匡，網民直指乙武洋匡不單推出自傳爆紅，憑個人魅力有妻有子還被爆出多段婚外情，可見有內在的人，不論身高或外表總會獲人欣賞，也祝福這次被打擊的男生早日覓得幸福。

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