煮公仔麵加芝麻湯圓最好食？台男加錯料反而有驚喜　網民爭住試煮

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

公仔麵（即食麵）是不少台灣人愛吃的即時料理，市面上的公仔麵口味應有盡有，許多人在家煮公仔麵時，也會選擇自行加入新鮮的青菜及配料，增加餐點豐富度。台灣一名網友就在Facebook社團上表示，煮公仔麵時想加幾個丸子，沒想到煮完後才發現，自己拿的不是丸子，而是冬至常吃的甜品「芝麻湯圓」，詭異的組合讓網友們都笑翻了。

【相關圖輯】台灣網民分享冬至自製創意湯圓　草莓煉乳湯圓超崩壞↓↓↓

+15
+14
+13

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名網友在「爆怨公社」上發文說到，「煮泡麵想說加幾個丸子，煮完撈起來才發現是芝麻湯圓」，讓他無奈地表示，「被騙了」、「賊船都上了隨便吧」。從附圖中可以看見，一顆顆的芝麻湯圓，在熟透的內餡露出前，白白圓圓的樣子確實與丸子很相似，難怪該名網友會將其誤認為丸子，加入公仔麵中一同料理。

加錯料反而變神級美食？「鹹甜鹹甜的也蠻好吃…」網民爭住試煮（點圖放大▼▼▼）

+9
+8
+7

【相關圖輯】網民熱數31款阿媽暗黑地獄料理　新冠肺炎肉丸、燒賣煲湯最有創意↓↓↓

+27
+26
+25
「曱甴」都有人食？台男買宵夜驚見啡色異物　真相令網民心有餘悸
《紅VAN》台灣版？台網民深夜迷路遇詭異隧道　裡面竟有「人」住
台女患乳癌全因胸部太大？A Cup姊妹慶幸細胸　醫生道破恐怖真相
台醫生分析三大常見性病　一種病無性交都會傳染？下體痕癢要小心
滴妹珍珠奶茶台灣爆紅！開鋪四日卻宣佈休息　背後原因感動網民
棉條分分鐘攞你命？台女月經玩水發燒昏迷　醫生揭恐怖真相

延伸閱讀：

「Wi-Fi」到底怎麼唸？英語專家曝正解 一票人都唸錯

爸爸和女兒的早餐差好多 網友笑：我們都這樣過來的

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。