煮公仔麵加芝麻湯圓最好食？台男加錯料反而有驚喜　網民爭住試煮

公仔麵（即食麵）是不少台灣人愛吃的即時料理，市面上的公仔麵口味應有盡有，許多人在家煮公仔麵時，也會選擇自行加入新鮮的青菜及配料，增加餐點豐富度。台灣一名網友就在Facebook社團上表示，煮公仔麵時想加幾個丸子，沒想到煮完後才發現，自己拿的不是丸子，而是冬至常吃的甜品「芝麻湯圓」，詭異的組合讓網友們都笑翻了。

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該名網友在「爆怨公社」上發文說到，「煮泡麵想說加幾個丸子，煮完撈起來才發現是芝麻湯圓」，讓他無奈地表示，「被騙了」、「賊船都上了隨便吧」。從附圖中可以看見，一顆顆的芝麻湯圓，在熟透的內餡露出前，白白圓圓的樣子確實與丸子很相似，難怪該名網友會將其誤認為丸子，加入公仔麵中一同料理。

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