【熱評】盤點疫市身家創新高富豪　fb創辦人朱克伯格身家狂升46%

文：李聲揚 疫情威脅生命，亦都影響經濟同股市。各地封城，經濟活動停頓（旅遊，酒店，餐廳等等係重災區），各國公佈嘅第一季經濟數據都極難睇，第二季只會更恐怖，去到你有生以來未見過嘅水平。例如美國，第一季GDP跌5%，但去到第二季，預期會收縮30-40%，二次大戰以嚟最差。

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股市呢？又唔係完全跟經濟行。各地股市不同，但大致走勢差不多：3月急瀉，4月大反彈，大上大落，但普遍未返到年頭水平。

你會諗，咁啲有錢人咪好受打擊，終於有今日？錯。至少堆超級富豪，比疫情前更富有—應該話，比史上任何一刻都富有。

早前有外媒，去幫最有錢嘅600名超級富豪計過身家，由3月18號（美國多州封城）計到5月19號，呢兩個月，超級富豪們身家多咗4340億（美元，下同）。即係幾多？我地呢啲窮人想像唔到。計百份比，佢地身家兩個月多咗15%。疫情之下喎！

頭先寫過，環球股市普遍未反彈到年頭嘅水平—但有例外。科技股為主嘅納斯達克指數（Nasdaq Composite），而家已經高過年頭水平。

所以，你估到了，身家升得最勁嘅，就係啲科技億萬富豪。超級富豪新增嘅4,340億身家入面，「貢獻」最多，係亞馬遜（Amazon）嘅CEO兼創辦人，光頭佬貝索斯（Jess Bezos），佢嘅身家兩個月升咗31%，多咗350億—但佢一直係全球首富，「貢獻」金額最多，意料中事。

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「股神」畢菲特（Warren Buffett）近年戰績麻麻地，年初至今身家蒸發200億，現時身家約700億，「屈居」富豪榜第5位。（路透社）

講「升幅」勁，就要數特斯拉（Tesla）嘅CEO兼創辦人，科學狂人，真人版Ironman嘅馬斯克（Elon Musk），身家升咗48%，多咗120億。升幅榜緊接其後嘅係後輩，Facebook嘅CEO兼創辦人，朱克伯格（Mark Zuckerberg），身家升咗46%，多咗250億。

值得一提嘅仲有一位女士，MacKenzie Bezos，佢副身家都升咗33%，多咗120億。何許人？睇名都估到，貝索斯嘅老婆，不過已離婚。佢分到部份亞馬遜股票，都夠入富豪榜—而貝索斯畀人分完身家都仲係世界首富，仲要係帶離好多。

留意以上講嘅，係3月18至到5月19呢兩個月。年頭計到而家又如何？有冇人身家縮水？總會有啲「輸家」。例如「股神」畢菲特（Warren Buffett）近年戰績麻麻地，投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）股價都麻麻，年初至今，身家蒸發咗200億，都大約兩成幾。而家身家約700億，「屈居」富豪榜第5位。

仲有，熟悉嘅名字，微軟（Microsoft）嘅創辦人蓋茨（Bill Gates），年初至今身家微跌。家下差不多1,000億，第二位。

第四位嘅，歐洲人，阿爾諾（Bernard Arnault）。名字可能有啲陌生，但佢間公司你實識。佢就係LVMH嘅CEO兼大股東，冇錯正是LV（Louis Vuitton）嘅母公司，仲有一大堆品牌。佢算係富豪中「輸得」比較慘嘅，固然LV仲有人買，但股價跌唔少。年初至今，阿爾諾身家蒸發250億，「得返」800億左右。

好啦，最後睇睇呢刻嘅富豪表。首先一般都係低估佢地嘅身家，因為只計上市公司股份，雖然多數外國富豪唔會收埋幾百層樓。

Tesla CEO兼創辦人馬斯克（Elon Musk），身家在逆市中升了48%，多了120億。（新華社）

另外，睇下榜首，貝索斯繼續係首富，今年拉開咗同蓋茨嘅差距。蓋茨仲保得住第二位，亦都保得住1,000億身家——而家地球上就係得佢兩個有1,000億身家。雖然已經有人討論，貝索斯身家會唔會去到10,000萬。留意佢只係56歲，有排玩。

地球上其實曾經出現過第三個1,000億身家嘅人，正係而家跌到去第四嘅LVMH CEO兼大股東阿爾諾。70歲，仲好有野心。之前收購咗Tiffany & Co，可能下一個收購對象係愛馬仕？

不過，時間站在年青人一邊。而家搶咗第三位嘅係Facebook教主朱克伯格，剛剛先36歲生日。Facebook呢排股價屢創新高，佢成為第四個1,000億身家嘅地球人，指日可待。

最後，大家由細聽到嘅畢菲特，「得返」700億。89歲。上1,000億身家，仲有可能，但時間的確唔係剩返好多。

打後幾位亦都可能有潛力，Google 嘅靈魂人物，Larry Page同Sergey Brin，都未夠50歲。

Steve Ballmer又何許人？NBA球隊洛杉磯快艇嘅班主，微軟上一任CEO，蓋茨2000年交棒畀佢。坊間對佢評價認真麻麻，佢做咗14年，任內微軟股價只係橫行，到佢一話退下來股價立即狂升。而下手（即係現任）CEO Satya Nadella接手後，股價就幾年升幾倍。不過評價差還評價差，Steve Ballmer好早加入微軟，拎住大量股票（4%），所以既唔係創辦人，又唔係現任CEO，但都咁富貴。

資料來源：Bloomberg Billionaire Index

作者Facebook專頁：君子馬蘭頭 - Ivan Li 李聲揚

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