台女天生無子宮騙男友吃避孕藥調經　對方求婚後她坦白　結局逆轉

與對的人拉埋天窗生兒育女，相信是不少人的願望。不過台灣一名女子在討論區Dcard分享，表示自己天生沒有子宮，不可能懷孕產子，和男友交往期間一直隱瞞此事，只推說自己有吃避孕藥，因此發生性行為時不需避孕。直到一天男友向她求婚，希望和她組織家庭和生小朋友，台女忍不住眼淚，不得不向男友坦白一切。

由於一直欺騙男友自己沒有子宮的事，她一度擔心對男友坦白後會出現感情問題。（劇集《十八年後的終極告白》劇照）

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台女在Dcard討論區上以「對不起，我天生沒有子宮」為題發文，說自己與男友是朋友介紹之後開始拍拖的，由於自己沒有子宮不會懷孕，所以即使他們有性行為，女友都會說「我有按時吃避孕藥調經，所以不用避孕沒關係」。半年後，男友表示想成家了，問她可否有小朋友：

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事件引來網民熱議，不少人覺得台女身世可憐，但欺騙對方實在不是好事。被問到這樣的情況有沒有婆媳問題，台女回覆說「還好他父母前兩年都相繼過世了」，沒想到引來網民批評她自私，坦言雖然覺得她很可憐，但前提還是不應該欺騙別人，「要是他不能接受，你們不就浪費彼此的青春嗎？」。

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