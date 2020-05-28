每次月經都爆痛！22歲女流黑色經血　背後原因竟與處女膜有關

女孩們每個月都得面臨生理期帶來的疼痛與不適感，滾滾紅血伴隨著陣陣悶痛，嚴重甚至影響工作、生活！台灣一名雇主帶著22歲女性外勞就醫，向醫師告狀「外勞很偷懶！」每次月經報到就痛到喊要休息，實在拿她沒辦法才帶來醫院。女子自述，每次經期疼痛難耐，且從初經開始就沒正常過，黑色髒血滴滴答答的滲出。醫師隨後用超聲波一掃，竟發現驚人真相。

22歲女每次月經都會滲出墨汁血，背後原因竟然係...（點圖瀏覽）↓↓↓

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李偉浩以流利英文詢問女移工病況，她回答每次生理期來，肚子疼痛感炸裂，且自初經開始「月經從來沒正常過」，一般人的經血大多呈現鮮血樣態排出，但她的經血都是黑色的、髒髒的血，且滴滴答答的流。由於她沒有性經驗，因此只能從肚皮上掃超聲波，但奇怪的是，正常膀胱後方是子宮和陰道，但他的膀胱及子宮旁卻多了一顆6、7公分的腫塊。

醫師將探頭轉往外陰部一掃，結果發現腫塊藏在陰道裡面，李偉浩發現，「她的陰道跟處女膜的中間有個中隔，叫做『陰道中隔』，因為多了一塊門板的關係，所以阻塞住了。」他說，原本月經會從陰道流至處女膜後再流出，現在彷彿多了一塊門板擋住出口，所幸門板上有個小洞，經血可慢慢從此流出，卻也導致每個月月經來時經血堵塞造成她經痛難耐。

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李偉浩解釋，這是一種先天性的異常，必須開刀將中隔削掉才行，後來經過女子同意，先將處女膜稍微切開後，將中隔削掉，待經血能順利流出、清乾淨後，再把處女膜縫合回去，進行處女膜成形術。解決掉女子經血流不出來的困擾後，她再也不經痛了。

李偉浩受訪時指出，陰道中隔可分兩型，縱向中隔和橫向中隔，前者可能合併雙陰道、雙子宮頸甚至雙子宮；後者若沒有孔洞則可能造成原發性無月經及嚴重疼痛，超聲波可看到血腫在子宮頸位置。他表示，處理方式一般手術將中隔劃開引流陳舊經血即可。

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