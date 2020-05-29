18歲台男日飲三杯珍奶　照腸鏡驚見超巨型息肉　醫生：可能變癌症

台灣人愛喝手搖飲，一年可喝掉10億杯，但小心含糖飲料喝太多，不僅傷肝還傷大腸！當地一名18歲肥胖男大生，被家長壓到診間，主訴他入學體檢被發現肝指數過高，就醫檢查有嚴重脂肪肝，醫生追問才發現，他一天狂喝「3杯國民飲料」，且吃藥難控制三酸甘油脂指數。家長不放心，請醫生加做大腸鏡，沒想到螢幕上的畫面讓人傻眼：「超大顆的！」

台男肚痾險患癌！日飲三杯珍奶下場竟是…（點圖放大▼▼▼）

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張振榕接著說，「他說『我一天3杯奶茶』！」讓他忍不住說教：「你爸媽都是三高體質，你有遺傳你還喝哪麼多？」耳提面命要他改掉愛喝含糖飲的壞習慣，但可想而知年輕氣盛的大學生完全聽不進去。後續開立口服藥讓他服用，但三酸甘油脂指數從6、700mg/dl降到近300mg/dl，卻無法控制到正常值，顯現藥物效果有限。

未料，不久後男大生的父親親自到門診詢問，表示自己去年被診斷出有大腸息肉，擔心兒子也有，「他最近常常說莫名其妙拉肚子，一個多月了，給他做大腸鏡好不好？」當下醫師不以為意，認為年紀輕輕才18歲怎麼可能長息肉？但最後拗不過男大生父親三次登門拜訪，答應替他做大腸鏡。

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張振榕驚訝地說，「結果跌破眼鏡，做進去大腸…我本來很開心，做做做…看到螢幕，哇～怎麼突然一顆很大，他兒子居然在直腸長了1.2公分的息肉，而且是超大顆的！」自述當腸胃科醫師這麼多年，過去從未見過18歲小孩長息肉，後來切除化驗，竟是容易產生癌變的「絨毛腺瘤」，屬於高危險性的腺瘤，也印證了吃糖傷肝又可能誘發大腸息肉的說法。

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張振榕坦言，自己很反對含糖飲料，吃糖容易脂肪肝，因為果糖一進入肝臟，其酵素KHK可直接將果糖分解轉為三酸甘油脂，只要攝取大量糖分，導致肝臟快速吸收，就可能傷肝。不僅如此，吃太多糖還可能傷害大腸黏膜，曾有研究將大腸癌細胞種在兩組老鼠身上，一組餵食健康食物，另一組餵食高果糖飲食，結果8週後發現攝取高果糖飲食的老鼠群，腫瘤生長速度飛快。

「糖是真的會養腫瘤！」張振榕語重心長地說。由於糖分會刺激癌細胞生長因子及其激素，會使得癌細胞生長的基因打開，糖不僅提供癌細胞養分外，還具有刺激性，誘發癌細胞容易生長。

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