張晉曬命PO「旅行照」　網民急問新綜藝詳情　老婆蔡少芬踢爆騙局

全球新冠肺炎疫情開始放緩，不少國家都傳出考慮解禁的消息，久違的旅遊似乎指日可待。內地藝人張晉就等不及解封，竟然率先在微博上載「旅行照」，一臉寫意地享受「陽光與海灘」嘆果汁，自稱參加了「丈夫的浪漫旅行」，但當網民滿心期待有新綜藝節目時，太太蔡少芬就狠狠地踢爆其騙局。

張晉在微博上載「旅行」影片，寫意地享受「陽光與海灘」嘆果汁。（影片截圖）

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張晉日前在微博分享一段影片，只見他躺在沙灘蓆上，背後撐着一把彩色大傘，身邊還有水果和一杯冰涼的果汁。戴墨鏡的他露出得意神情，又閉上眼深呼吸，享受「大自然」的氣息。他在帖文中寫道「很高興這次能參加丈夫的浪漫旅行」，還特意標籤了蔡少芬來「曬命」：「別羨慕我哈！」

網民看到帖文都大呼好羨慕，「我也想度假啊」，又興奮問道「是否有新綜藝了？」、「真希望晉哥能參加真人騷」，有人還錯重點稱「求下你，剪髮吧」。但有眼利的網民卻「柯南上身」看出原來是騙局，「墨鏡都出賣你了」、「真相就在這把彩虹傘外面」。

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果然網民的眼睛就是雪亮的，蔡少芬隨即就在自己的微博公開真相，笑言「你參加的是老公的瘋掉旅行吧！還被女兒嫌棄了！你乖乖在家帶好孩子！」，影片顯示正在「度假」的張晉，其實只是躺在自家廚房的地上，還被女兒一腳踏進沙灘蓆，打破美好幻想，而兩人的隔空溫馨互動亦笑爆網民。

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