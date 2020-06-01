美10歲女童練出六嚿腹肌　網民：簡直令人嘆為觀止

美國喬治亞州（Georgia）10歲女童莫席爾（Lyza Brooks Mosier）擁有令人羨慕的六塊腹肌，在Instagram上吸引逾5萬名「粉絲」追隨，不少人都好奇她如何鍛鍊出一身肌肉。莫席爾的45歲母親吉爾（Jill Mosier）表示，愛女去年夏天才開始健身，相信是因為自律才能在短時間內有此成果。

莫席爾從4歲起開始練習體操，夢想成為體操選手，去年夏天參加由母親開辦的健身課程，一試就迷上了健身，吉爾說：「我們在健身室內設置各種健身器材，她每次一進去就練習好幾個小時。」

今年4月起，喬治亞州受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響一直處於封閉狀態，但這對莫席爾來說卻是個絕佳機會，吉爾謂：「這段期間她更加勤奮鍛鍊身體，每天清晨5時半準時起床健身，每周訓練至少30小時。」

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莫席爾經常在Facebook及Instagram分享訓練過程及成果，不少留言稱「妳看起來健康又美麗」、「妳的腹肌簡直令人嘆為觀止」、「很想知道這副身材是怎麼鍛鍊的」；但也有人認為莫席爾的肌肉太誇張，質疑她是否過度訓練，「這身肌肉與你年齡根本不相稱」、「恐怕會很影響發育」。

吉爾回應稱：「家人從來沒有強迫她健身，在我的4個孩子中，莫席爾特別具有上進心，她總想成為最好的和最強的，故不斷鞭策自己。對於莫席爾能在短時間內展現出顯着的訓練成果，同時啟發他人一起健身，我引以為榮，現在已急不及待想看到她實現夢想，成為優秀的體操選手。」