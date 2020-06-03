大埔驚現密集不明黑色昆蟲　數十隻攻佔花槽天花　專家解釋係咩嚟

密集恐懼症者慎入！大埔有居民近日在家中花槽天花，發現一大堆不明昆蟲，體積較烏蠅小，幾十隻黑色小蟲還會左右蠕動，中間則有一排淺啡色長條形物體，遠看誤以為是威化餅。香港昆蟲學會副會長饒戈接受《香港01》訪問時表示，相信圖中是某種蠟蟬剛孵出的一齡若蟲，不會對人體構成傷害。

大埔有居民近日在家中花槽天花，發現一大堆不明昆蟲，體積較烏蠅小。（fb「大埔Tai Po」圖片）

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有街坊近日在facebook群組「Tai Po 大埔」發文，指在花槽天花位置發現一堆不明昆蟲，其體積大過蚊滋，又較烏蠅細小。從影片可見，幾十隻黑色小蟲在天花上，圍着一塊狀似威化餅的長條形物體蠕動。

網民看完帖文表「好驚嚇」，又指「一個中隊的數量」，有人則稱去年亦曾在家中晾衫時見過，「黐得好實」。有網民則笑問樓主是否「中間畀餅乾佢哋食？」，又說看完這張照片「威化餅都唔想再食了」。

饒戈受訪時指出，相中的昆蟲是某種蠟蟬卵塊上剛孵出的一齡若蟲（幼蟲），而蠟蟬只會吸食植物汁液為生，不會對人體構成傷害，並會散去尋找合適植物吸汁。他又指中間那個「威化餅」是由很多卵而排列成一塊長方物體。

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