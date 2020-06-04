大媽橋咀島執螺仔　大袋小袋等船走　被鬧爆死撐：你又知我拎走？

享受大自然美景的同時亦應保護生態，惟近日接連發生訪客隨意挖走海洋生物的事件，引來網民炮轟。一名女子前日（周二）網上發帖，稱其友人在西貢橋咀島遇上多名大媽，在石灘岸邊捕捉大量生物，拿着一袋二袋「戰利品」打算離島；友人出言指摘及阻止，惟大媽仍死撐，顧左右而言他，行為令人髮指。

近日有網民指3名大媽於西貢橋咀島捕捉大量海洋生物，遇途人阻止更無意認錯。（facebook圖片）

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該名女子在facebook帖文表示，她一名居於西貢的朋友早前到橋咀島時，發現3名大媽捕捉大量沿岸生物。從照片所見，其中一名紅衣大媽手持綠色網袋，內裏疑裝着大量海洋生物，岸邊附近亦可見漁護署的告示牌，清楚寫明「切勿帶走任何生物」、「挖掘任何岩石均屬違法」等。

帖文附載的影片顯示，當時一眾大媽已在碼頭清潔雙腳，等船離開橋咀島，女事主見狀便上前對質，表示「呢度係保護區」，不可撈捕及挖掘生物，未料紅衣大媽死不認錯，稱「（魚）死咗㗎啦，又唔係生嘅」，被追問袋子中蠔又如何解釋，大媽則堅稱只是螺仔。

大批網民大讚拍片女子反應冷靜，「講得啱而且有禮貌」，對大媽們直斥其非。（facebook圖片）

由於大媽們仍在死撐，女事主繼續質問她們是否現理解何謂「生物」，又指「你攞返去食定賣？好唔掂咩？」，大媽頓時語塞，惟繼續反駁說：「你又知我拎走？」着女事主大可一同離開，證明她們不會帶走手上的海洋生物。雖然未知結局為何，但大批網民怒斥大媽惡行，並且大讚女事主反應冷靜，「講得啱而且有禮貌」。

不過，替事主發帖的女子唏噓表示，當朋友出言阻止大媽時，「周圍其他遊客又只係眼望望，無人幫手出聲」，令其朋友感到無助，直言：「大媽固然可恨，冷眼旁觀嘅人更可恨。」