泰女年初買彩卷中頭獎294萬　渣男男友代領變挾帶私逃玩失蹤

一對情人無論多相愛，見到錢都會變自私鬼？最近泰國一名女子就遇上渣男，女子早前買彩卷非常幸運地中了頭獎，可獲1200萬泰銖（約294萬港元）的獎金，她本來想着可與男朋友過上奢華的生活，詎料對方主動提出幫忙領獎後，即拋下當初愛的誓言，並拿着巨款逃之夭夭，令女方愛情、錢財皆失。

娜培南在今年初買彩卷中頭獎，但不幸信錯貪錢男友，騙光獎金更逃之夭夭。（泰國日報圖片）

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該名45歲的女子娜培南本來與男友瓦拉育感情不俗，更已同居2年。今年1月初，娜培南在寺廟內購買了一張彩卷，並交托給瓦拉育保管。直至2月1日開獎，男友向娜培南稱他們中了頭獎1200萬泰銖（約294萬港元），娜培南得悉後非常開心，更想着很快可與男友過着更幸福的生活。

不過娜培南沒有想過貪錢的瓦拉育有日會因獎金而背叛自己，瓦拉育當時向她主動提出幫忙拿取獎金，娜培南一心相信他，結果瓦拉育只留下當中的40萬泰銖（約9.82萬港元）讓她還債，之後帶着其餘1160萬（約284萬港元）逃走，至今音訊全無。

渣男男友無賴對話節錄

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娜培南感到痛心又憤怒，後來在今月1日伙同律師向警方報案，控告瓦拉育侵佔私人財產，更誓要追回這筆款項。（泰國日報圖片）

娜培南感到痛心又憤怒，後來在本月1日伙同律師向警方報案，控告瓦拉育侵佔私人財產，誓要追回這筆款項。據了解，案件將於未來15日進入調解程序，除了確認2人關係外，亦讓瓦拉育有申訴機會，若未能調解才要在法院打官司。

不過調解會主席亦指，雖然2人並非夫妻，但若有一方提出同居的證據，該筆獎金最後便需要男女對半分帳。

（泰國日報）