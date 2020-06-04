台網紅超低胸搭捷運　拉鍊下滑跌出F Cup　慘遭路人性騷擾：好大!

台灣網紅辛尤里作風大膽，擁有傲人F罩杯，時常透過粉絲專頁分享火辣身材照，3日從台北搭高鐵前往台中時，大方曬出在車廂上的性感自拍，胸前拉鍊往下一滑，豐滿上圍頓時成為眾人關注亮點，然而卻似乎引來旁人側目，甚至發現有人偷偷跟著她，為此相當無奈。

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辛尤里3日發文透露，自己已經有3個月以上沒有搭高鐵，這次難得搭高鐵，仍有做好防疫措施，「我還是有很乖乖戴口罩戴奶罩，戴口罩就沒人認識我了，嘿嘿。」照片中，她穿著超低胸上衣，胸前拉鏈更是往下拉了一大半，掉出整個北半球，豐滿胸型更是讓人一覽無遺，就連DJ紀曉嵐看了也忍不住驚嘆，「你的奶很難認不出欸。」

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辛尤里透露，這趟台中行其實是要去看牙醫，格外引人注意的是，她曬出一張平躺在診療椅的照片，角度疑似是「醫生視角」，火辣視角再度辣翻眾人。

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然而，擁有好身材的辛尤里，卻也因此引來旁人側目，她寫道，「可以以後不要一直偷跟著我，還在我耳邊說好大好大好大嗎，我也知道很大，所以不用再提醒我了。」一番話道盡無奈心情。

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