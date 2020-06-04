【一屍兩命】懷孕大象誤吃下藏炸藥水果　嘴巴被炸爛死於水中

大象身型龐大，生性卻十分溫順。印度近日有一隻懷孕大象因誤吃炸藥被炸死，大象死前在河中被發現，炸藥令其嘴巴、牙齒和舌頭被炸爛，最後死亡，令人十分心痛。警方調查後發展有人將鞭炮藏在水果，涉嫌毒害、誘捕動物，正追捕有關人士。

獸醫為大象檢查，認為牠是吃了藏有炸藥的水果，在咀嚼過程中，炸藥爆炸令牠的嘴巴、上下頜、牙齒和舌頭被炸爛。（mrhamidi07 twitter圖片）

事發在印度南部喀拉拉邦的帕拉克卡德（Palakkad）地區，上月23日，15歲懷孕的大象在沉默谷國家公園（Silent Valley National Park）附近的水源被發現，當時牠已受傷，站在水中無力地倒下，最終在水中死亡。

獸醫為大象檢查，認為牠是吃了藏有炸藥的水果，在咀嚼過程中，炸藥爆炸令牠的嘴巴、上下頜、牙齒和舌頭被炸爛，令牠無法進食，而大象的死因是肺部積水。獸醫指大象的傷口應該受傷兩個星期，傷口上有蠕蟲。獸醫也在大象的子宮中發現胎兒，保育員表示，這一畫面使他們許多人深感悲傷。

負責該區森林保護區的部門正追捕放置或給炸藥大象吃的犯人，他們未有證據表明大象是故意被餵食爆炸物，但大象走過去當地村莊尋找食物，可能因此吃到有炸藥的水果。據了解，當地人會會在柵欄上裝上爆炸物，或直接在水果內塞爆炸物，以保護他們的田野免受野獸，特別是野豬的侵害。

當地動保官員Mohan Krishnan在Facebook發布事件，表示「大象很容易信任人類，但牠們卻總是被騙了！當牠吃下有炸藥的菠蘿，牠一定很震驚，只想到肚內的寶寶」，他又指即使受傷令牠十分痛苦，牠都沒有摧毀任何房屋或傷害任何人，牠是善良的動物。

大批網民悼念死亡的大象