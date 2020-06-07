北區友文青款單車被偷　上網求網民幫手尋車　3天後奇蹟尋回！

香港不少人都會用單車代步，而很多車主都不幸遇過單車被偷的慘況！有北區網民就分享指自己的文青款式單車被偷，希望各位街坊可以幫忙尋車。本以為機會渺茫，沒料數天後樓主在多名北區友的通風報信之下，成功尋回自己的愛車，並開鎖將車拿走！

樓主最初上載自己的單車照片，希望網民可以幫手留意。（fb群組「North District 北區」圖片）

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樓主周三（3日）在facebook群組「North District 北區」上發文並上載照片，說希望如有北區友在上水看到圖中的單車能好心通知她，因為單車只買了一個月就被偷走。她指單車「好易認，全架米白色加啡色籃，全個上水冇幾多架」，又指自己失去單車之後非常傷心，希望街坊可以幫幫忙。

幾位網民曾留言指，自己有印象見過相似的單車，「好耐之前見過佢泊街，仲諗住咁靚架車泊街好易畀人偷」，亦有人分享指自己有家人曾經失車，結果於二手店中發現被人噴成全黑出售。有人就說上水真的有很多偷單車賊，所以會將車收回家中，惟樓主家中空間有限，「屋企好迫喇，（單車）已經落左兩個鎖」，可惜仍無法阻止單車被偷。

樓主最後在北區大會區及火車站附近位置尋回單車。（fb群組「North District 北區」圖片）

兩天後的周五（5日）下午，有網民在另外一個facebook群組發文指，在北區大會堂與火車站附近的鐵欄發現相信是樓主的單車，並且拍照紀錄，有人即留言指「偷返嚟仲咁明目張膽再泊街」。不過亦有網民提醒，上水有單車舖賣同款單車：「小心唔好衝動，睇清楚係咪自己先！」

至昨日（6日）上午，樓主在帖文內回覆，說已經證實被偷的單車屬於她，「但佢落咗自己個鎖」，於是問各位網民要怎樣才可以名正言順取回自己的單車。有人建議她直接剪鎖取車，亦有人建議應該報警由警方處理。

樓主最終選擇報警，亦指警方已經到場，「等睇緊可唔可以即時拎返架車」，之後她再度更新說：「佢哋即時放返架車畀我，仲車埋我返屋企。」被問到如何證實單車屬於自己，樓主就解釋她有單車鎖的鎖匙及密碼可以證明。

不少網民都覺得事件非常神奇，亦建議她不要再將如此漂亮的單車泊街：