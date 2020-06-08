E Cup台網紅吊帶背心露側乳　一晚喪吸3.5萬心心　好身材一覽無遺

台灣討論區PTT表特板上帥哥、正妹文經常引起討論，先前台灣網紅林襄曾因為撞臉高雄市議員黃捷，再加上身材火辣，而有「大奶版黃捷」之稱，近日她的大尺度性感照又吸引網友朝聖，大開三個洞的小可愛穿上身，好身材一覽無遺，讓人眼神不知該往哪裡擺。

台灣網紅林襄近日因為大尺度性感照而再受網民熱議！（點圖放大）▼▼▼

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林襄身上的灰色背心可不是一般的款式，胸前大V直接開到肚臍位置，左右兩側一樣是「無底洞」，全靠僅存的布料遮點，把她上半身的優點全展示出來，她一邊自我陶醉讚嘆「看了都戀愛」的同時，也釋出誘餌放話只要超過兩萬個讚就會公開更凸顯身材曲線的側身照。

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當然網友超給力，點讚數瞬間達標，並且突破3萬，林襄也信守承諾，大方PO出側面照，畫面裡毫無障礙物擋住林襄，她下半身是黑色蕾絲內褲，上半身是同一件灰色戰袍，衣服側邊的開口盡顯頂級側乳，同時還可以看到胸線下的花朵刺青，性感指數爆表。

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