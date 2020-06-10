台網紅吳夢夢進軍日本AV界　當SOD女優為台爭光：不讓台灣人丟臉

有台灣女優正式進軍日本AV界了？8日AV達人「一劍浣春秋」在部落格發文表示，台灣網紅「吳夢夢」已經和日本知名的片商SOD（Soft On Demand）集團達成共識，將會發行由台灣團隊拍攝的作品，發售將分成60分鐘的網路下載版及120分鐘的DVD版。

吳夢夢也在個人Onlyfans平台上表示，目前雙方已談妥合作，條件是要由日本的AV導演執導才願意拍攝。目前她也正在進行間歇性段時、重訓等魔鬼訓練雕塑體態，將此視為「生涯里程碑」，並發下豪語要為台爭光：「不可以讓台灣人丟臉，我才不要日本人說台灣女優才這樣而已！」

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不過「一劍浣春秋」也透露，目前因為疫情緣故，台日雙方還沒有解除邊境管制，再加上拍攝、後製、上馬賽克、送審等等流程，可能還要好幾個月才能完成。

對於這次台日雙方的拍片合作，一劍浣春秋抱持樂觀態度，「這是台灣女優及團隊第一次能將成品交由日本知名片商發行，我真的非常期待，也希望作品能在今年發行」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：台灣第一人！網紅進軍SOD拍A片！她發下豪語為台爭光「挑戰生涯里程碑」】