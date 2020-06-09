台網紅進軍日本AV界化身SOD女優　吳夢夢練出魔鬼身材全靠這一招

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台灣知名網紅、AV演員吳夢夢日前在付費社群平台Onlyfans宣布，已和日本最大的成人影片集團SOD（Soft On Demand）達成共識，將推出2支成人影片，分為60分鐘網路版和120分鐘DVD版。AV達人一劍浣春秋8號證實此一消息，也提醒粉絲要耐心等待，盼能在今年內順利發行。

自稱想成為「台灣第一女優」的吳夢夢，5日在社群平台表示和SOD開會談成合作計畫，將發行2支AV影片，分為60分鐘網路版和120分鐘DVD版，雖由台灣攝影團隊拍攝，不過導演會由日方擔任：「我開的條件是需要日本的AV監督我才要拍」。

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吳夢夢說，希望之後AV能順利在SOD發行，接下來1個月會努力閉關減肥：「不可以讓台灣丟臉，不可以讓日本人覺得台灣的女優不過如此！」她在Twitter曬出運動照片，表示這1個月特訓採取「間歇性斷食法」，中午12時至晚間8時吃肉、不吃糖，每週固定重訓5天、有氧3至4天：「一個台灣女優的生涯里程碑由我創造」！

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一劍浣春秋8日在個人官網證實此事，提到SOD會用「エモい女の子」（可愛的女孩子）的形式替這位台灣女優發片，粉絲可以用日幣1480元購入60分鐘的拆分版，DVD版本則是一次把日本片商和台灣女優合作的完整內容打包回家。

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根據他打聽到的消息，吳夢夢確實和SOD取得發片共識，只要品質OK、能通過日本方面審查，就可順利推出。不過一劍浣春秋提醒粉絲，目前新冠肺炎肆虐全球，台、日間尚未解除管制，再加上作品從拍攝、後製加送審，可能需要幾個月的時間來準備和執行，勢必得花些時間等待：「我真的非常期待，也希望作品能在今年發行。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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