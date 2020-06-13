台男獲父賣樓助上車結婚　未來外家要求新樓歸女兒名下：否則不嫁

無樓煩，有樓都煩，置業問題相信是很多情侶的難處，分分鐘更因此有分歧。台灣有男網民在討論區發文，指其父親賣樓作為他新婚買樓費用，誰知女友指父母竟要求房子填上女兒的名字，否則不嫁，「認為把她養這麼大，給個1800萬不過份」，而女友亦覺得這樣做讓她有保障，兩人因此展開冷戰，無奈的樓主只好向網民求意見。

爸爸賣樓作為台男新婚買樓費用，誰知女友父母竟要求房子填上女兒的名字，否則不嫁。（《金都》劇照，示意圖）

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該網民日前在PTT討論區發文，指交往一年的女友已到談婚論嫁之時，上月爸爸賣掉名下其中一幢物業，至少賺得1800萬台元（約479萬港元），作為他倆新婚屋的預算，樓主不禁興奮表示「等於我就不需要靠自己努力買房了」。

不過他似乎開心得太早，其女友知道後竟表示「房子名字要登記她」，她爸媽很堅持，否則不准嫁，「她爸媽認為把她養這麼大，又培養到她念到碩士畢業，結果要把女兒給我，所以給個1800至2000萬並不過分」。女友亦指，因「天下男人都會偷吃」，難保樓主不會出軌，故房子給她會較有保障，「這也是台灣優良疼老婆傳統習俗」。

女友離譜理由要求層樓落佢名

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樓主聽罷反駁，女友嫁過來都沒有嫁妝，惟對方不認輸列舉一大堆「嫁妝」，如一部電單車、一堆衣服化妝品等，令他非常無奈，又指出一年內自己沒有偷食，反而是女友擁一大堆異性朋友，更有可以談心的男性友人，女友卻反駁說指他們都是將來職場的貴人。結果兩人爭拗一大輪後，「冷戰」了快一星期。樓主不禁問網民：「為什麼（有）房子一定要登記在女生這種莫名其妙的傳統？」

帖文引起網上熱議，不少網民都叫他別心軟登記，「這種女兒跟賣出去有不一樣嗎？」、「錢是你爸，憑什麼登記給她」，又指先結婚再買樓，因「結婚後共有，婚前是免費送」，或是跟對方說爸爸要求登記在自己名下，不然就不給錢買樓，甚至直接分手，「我是女的都覺得她噁心」。

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