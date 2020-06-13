六旬大媽網戀18歲男遭騙財騙色　被威脅公開裸照失40萬元

雖然愛情不應受年齡差異所限，惟瞓身前總要小心遇上騙子吧！河南一名60多歲大媽近日報案，稱被18歲網戀男友騙財騙色，引來網民關注，據報她以社交程式認識18歲男後陷熱戀，以為是真愛連支付寶密碼也奉獻，沒料對方騙財騙色，還以大媽裸照威脅，前後騙了大媽40萬元人民幣。

六旬大媽網戀小40年小鮮肉，被人以裸照威脅的案件，比拍戲更奇情，引來網民關注。（《出軌的女人》劇照）

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據負責案件的民警透露，60多歲大媽自行報案揭發事件，據稱她去年7至8月以手機程式「陌陌」認識了18歲小鮮肉，其後相約見面，縱使在現實中見面確認大家年齡相差逾40歲，但兩人也極速墮愛河，陷入甜蜜的熱戀期。

確立關係後小男友甜言蜜語不斷，大媽冧爆對小男友言聽計從，甚至連自己支付寶的密碼也照樣奉上，平日小男友常稱不夠錢用，大媽也不計較付出資助他，更為他租了房子。短短半年內小男友以家人出車禍或自己被打等原因，拿走了大媽7至8張信用卡。

財到騙子手，小男友瘋狂揮霍，大媽發現時質問對方，沒料小男友竟以兩人親密時拍下的大媽裸照作要脅，聲稱如不繼續給錢就在網上公開，大媽無辦法下最終失財40萬元，再無力給錢後只能報警求助。

民警追查消費紀錄，最終鎖定小男友身份，5月底在一間酒店房間作出拘捕行動，現時正展開刑事措施。

因應案情超出大家想像，引來網民熱烈討論，不少人覺得大媽雖然是受害人，惟她對受騙一事也有責任，認為她多年為人經驗，遇上打真愛旗號的小鮮肉，怎可能沒有戒心，有的人感嘆天下之大無奇不有，「這也太傻太天真了吧，她哪來的自信呢！」。

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