【涼浸浸】想舒服去廁所　台男出錢一招搞掂　網民：便秘者VIP房

近日天氣炎熱，不少人選擇開冷氣降溫。最近有台灣網民於facebook上載相片，表示為了舒適地去洗手間，決定花錢安裝一台冷氣機，一邊乘涼一邊排毒，網民大呼驚奇，又笑言樓主有錢沒地方花，「這是便秘者的VIP房」。

有台灣網民於facebook上載相片，表示為了要舒適地去洗手間，決定花錢安裝一台冷氣機，一邊乘涼一邊排毒。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該男網民近日在fb群組「爆廢公社」上載相片，表示因為夏天來臨，而且洗手間很悶焗，為了可以涼快地上廁所，決定花錢安裝一部全新的冷氣機在洗手間內。相中可見，該部白色冷氣機安裝在馬桶上方，使用者可以一邊享受涼風，一邊完成「人生大事」，可說是種另類乘涼法。

不過網民對此設計意見兩極，有人認為冷氣機會令洗手間通風不順，又笑言樓主有錢沒地方花。（fb群組「爆廢公社」圖片）

不過網民對此設計意見兩極，有人認為冷氣機會令洗手間通風不順，臭氣沖天，「這不會弄得更臭嗎」、「感覺味道很濃」、「冷氣漏電就好笑了」。但亦有網民笑言是有錢人廁所的概念，「原來現在潮這個、「應該會睡着」、「這也太舒適了吧」。

（fb群組「爆廢公社」）

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