【復課】OK門市賣Shield Plus 兒童口罩　一盒20個售50蚊

因應新冠肺炎(COVID-19)疫情，全港學校停課多時，至早前政府宣布分階段復課，最後一批幼稚園高班至小三學生，亦於今日(15日)復課。重返校園防疫一定要做足，不少家長都為撲口罩頭痛，OK便利店公布，下午2時在80間指定分店出售Shield Plus兒童口罩。

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OK便利店出售的，為Shield Plus 兒童口罩， 50元一盒，每盒20個，每人每日限購一盒，因數量有限，售完即止。不少家長網民大表關注，有人認為2.5元一個價錢合理，反正復課後用量大增，買定無蝕底，但也有人認為市面供應充足或有更抵選擇，不宜大手購入。

+ 3 + 2

Shield Plus兒童口罩資料:

●香港製造

●BFE細菌過濾效率 ≥95%

●PFE微粒子過濾效率 ≥95%

●有效過濾95%或以上細菌及微粒，有效阻擋飛沬。

●3層過濾設計，貼面剪裁，舒適透氣。

●尺寸: 14.5 cm x 9.3cm (±0.3 cm)

#指定80間香港OK便利店有售

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