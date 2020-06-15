以為顧客忘拿口罩　餐廳店員衝出提醒　女客人一句話惹網民鬧爆

新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情持續，市民衛生意識大大提高，外出時都會戴口罩。有網民日前在facebook發文，稱在餐廳看到1名女子把自己用過的口罩留在桌上後便結帳離開，店員以為顧客是忘記拿走口罩，遂追出餐廳提醒。怎料女客人原來是故意留下口罩，大安旨意要侍應「執手尾」，網民即時鬧爆有關行為不負責任。

有網民在fb發文，指責一名女食客將用過口罩留在餐廳桌上，大安旨意要店員處理。（Anshu A/unsplash）

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該網民在fb群組「西環變幻時」發帖文，表示昨日到西環1間餐廳等位期間，看到熱心店員衝出門口，提醒店外的女子忘了拿回她用過的口罩，惟女子回答道：「其實我唔要個口罩㗎，你幫我揼埋佢啦。」

樓主批評涉事女食客不負責任，威脅其他食客安全。示意圖，非當事人。（資料圖片）

網民在帖文批評，指口罩使被用後，其表、中層會滿佈病毒和細菌，內層更有口水，理應要自行丟棄到有蓋垃圾桶，「隨意擺低個口罩，旨意食肆幫你處理，既唔負責任，仲威脅其他食客嘅健康安全」，認為「自己口罩唔該自己執」。網民又大讚該食肆店員「高EQ」，「立即妥善處理咗呢個口罩」。

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