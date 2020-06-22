搭枱阿姐叫除口罩後咪傾偈　柴灣街坊不滿：你外賣囉　網民咁樣睇

疫情下市民戴口罩自保，惟外出用膳總不可能戴口罩食飯吧！有柴灣網民分享近日奇遇，稱被搭枱阿姐要求除口罩後不要說話，他認為不合理拒絕，最終阿姐換枱了事，誰是誰非引來網民討論。

有柴灣網民指近日用膳時被搭枱阿姐要求除口罩後不要說話，引來網民熱議。（《桃姐》劇照）

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樓主在FB群組「柴灣人柴灣事」發帖，一開始即形容是「今日奇聞」。他指近日和朋友到柴灣一間食肆吃下午茶，食肆安排客人搭枱，請他和排前面的女客人共用一張枱，雙方坐下後，搭枱阿姐竟提出一個古怪要求。

「哥仔，一陣坐低除口罩食嘢唔好傾計講嘢，唔該哂~」樓主指搭枱阿姐要求他和朋友除口罩後不要說話，這讓他覺得不合理，即時表明拒絕，反駁「咁你坐晒佢」，並向侍應要求換枱。

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樓主指，最終侍應安排搭枱阿姐坐第二張枱了事，他坦言明白搭枱阿姐的擔心，但真心覺得其要求不妥，又指如真的憂慮被感染，應該叫外賣避免外出才是正確自保方法。

網民對此議論紛紛，有人理解搭枱阿姐的心情，又指疫情下衛生十分重要，尤其在不了解同枱人的情況下。不過更多網民認為搭枱阿姐要求強人所難，亦顯得自私，「你畀錢人哋又畀錢，憑咩要求人哋唔准講嘢！」，有人更認為樓主建議十分公道，「真的，你外賣回家吃就不怕了！」。

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