台男手機連螢幕做簡報　老婆突傳「調情片」　老闆一個動作秒尷尬

夫婦之間即使是上班時間可能都會互發短訊，有時甚至會聊起情慾話題。日前，台灣一名男網民在facebook分享，自己開會將手機連結到螢幕做簡報，但突然間收到老婆訊息，而且好死不死收到訊息時竟露出一段調情影片，而且預覽圖還非常香艷，令他當場呆住，「全部門都看到了」。網民旋即說出心邪留言：「上司：『你不是想升官很久了？』」

台男稱老婆在他開會做簡報時突發送一段影片，之後告訴老婆全個部門都看到了。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

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伴侶聊天百無禁忌，提及色色的話題或許是一種情趣，但發這種東西時應先注意自己和對方身處環境。樓主在fb群組「爆廢公社公開版」上載一張圖片，稱自己在公司會議時將手機連到大螢幕上做簡報，但老婆卻在中途傳來一段充滿挑釁味的影片，而且手機通知上還展示了圖片，令他尷尬非常。

樓主公開了當時的對話訊息，只見他原來還喊着「老婆萬歲」，去到下午3時老婆覆了他一句「不用了」，然後約4時40分左右，老婆突然傳出一段2分14秒長的影片，影片預覽圖中的女子用手按在胸前，而且還露出了半邊胸部，未點開已經估計到是調情短片。樓主應該5時開完會，馬上回覆老婆說我在開會，「而且剛連結手機放簡報，全部門看到了…」而同事停看完「簡報」後，「老闆只拍拍我的肩膀」。

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網民看到他將訊息上載後，笑言「看來離婚協議書準備好了」，又擔心樓主要跪些甚麼東西來賠罪。樓主也回覆「感謝指教，不對！！！我先立不自殺聲明」，已經準備好要跪了。有人大讚「那圖片中的老婆挺美的」，又說點了很久播放鍵都沒法播放，樓主之後表示「那是網路影片」，因為老婆很愛看，所以也會分享給他。不過，有些網民竟認出這個影片，疑似是某套日本AV的一段，「這部我看過！接下來劇情就是：老公出差，上司到我家」。