【超荀工】敘福樓聘神秘試食員　每月食2餐賺$4000　吸逾4200申請

人人都愛食，唔通人人都識得食？敘福樓集團主席黃傑龍近日在facebook刊登招聘廣告請「神秘試食員」，月薪4000元，每月工作約4小時，需於集團旗下餐廳牛角、溫野菜等用餐並撰寫試食報告。不少網民形容荀工，不足一天已逾4200份申請，集團於今日（17日）中午12時截龍，黃傑龍在帖文強調，將優先考慮酒店及旅遊業開工不足人士，希望能協助他們渡過難關。

敘褔樓集團請「神秘試食員」，月薪4000元，每月工作約4小時，需於集團餐廳牛角、溫野菜等用餐並撰寫試食報告。（資料圖片）

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黃傑龍周一（15日）在fb專頁公布詳情，集團計劃聘請5至10位神秘試食員，月薪達4000元，每月工作約4小時，換言之「時薪」達1000元，合約期6個月，每月於敘福樓集團任何分店用餐兩次，並撰寫試食報告，即要在半年內試食12間不同分店。

他在帖文解釋，由於保就業基金要求申請公司確保員工人數不能少於3月份，雖然公司一直沒有裁員，但基於員工自然流失等因素，決定增加特別合約工種，確保員工人數有多無少。而疫情對酒店及旅遊業影響比餐飲業更為嚴重，不少相關員工開工不足或者被停薪，亦要無奈轉行，黃傑龍希望相關人士可以繼續在自己老本行發展，因而推出這項短期工作協助相關人士渡過難關，盼半年後其原本工作可以回復正常。

敘褔樓集團請「神秘試食員」，月薪4000元，每月工作約4小時，需於集團餐廳牛角、溫野菜等用餐並撰寫試食報告。（資料圖片）

帖文一出隨即引起熱議，有網民認為職位「超荀」，可以又食又「拎」，直言「收半價都得」，但亦有人指撰寫試食報告都花心思和時間，因此工時應該不只4小時。有網民則大讚老闆黃傑龍有良心，這個時勢仍顧及有需要的人「同舟共濟，尊敬！」

結果是次招聘反應熱烈，不足一天已逾4200個申請，更有指由於人數太多，網頁一度運作不暢順，連黃傑龍都笑言「我同人事部都冧晒檔，估唔到咁多人申請」，最終於中午12時截止申請。

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