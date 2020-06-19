觀塘餐廳遇男女食500蚊霸王餐　男子關門前「後數」辯稱有原因

「食飯唔畀錢，個個食完話要報警，咁咪好唔得閒！」，觀塘一間食肆日前在facebook專頁發帖，指一對男女在該餐廳疑「食霸王餐」，兩人點了5至6個菜式，價值超過500多元，惟用膳後女子先行「打包」餸菜離開，男子亦打算不付錢離去，更揚言「我唔畀錢㗎喇，你報警喇」，經多番理論後才拿出僅有的250元付帳，並着店主向女子收取餘數。不過影片上載大半天後，男子晚上十時許再度現身餐廳，帶來結局大反轉。

男子打算不付錢離去，更揚言「我唔畀錢㗎喇，你報警喇」，經多番理論後才拿出僅有的250元付帳。（fb圖片）

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該餐廳周三（17日）上載影片，指當天一開店就有一對男女進內用膳，其間點了5至6個菜式，總值約500多元。其後該女子把餸菜「打包」然後先行離開，男子打算離開被店員截停時，竟直言「我唔畀錢㗎啦，你報警啦」。爭拗一輪後，男子才拿出250元付費，更指「另一半要我哋（店主）追返條女」。

男子行為雖令餐廳非常頭痛，惟當時正值午市繁忙時間，只能作罷，「走啦，當請你食啦，個個食完話要報警，咪好唔得閒？」，其後男子發現店員正在拍片後，即取出手機打算反拍。

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影片隨即引起網上熱議及怒轟，店主當晚在fb專再度發文，指該男子於關門前來付後數，對方更稱同行女子「唔知喺邊度識返嚟」，沒想到她會不斷點菜又「打包」，然後「一下就跑走咗」，認為自己是受害者，要求店主刪去帖文及影片。

惟事件未告一段落，昨晚（18日）店主再發文稱該男子再到餐廳投訴，指很多人分享帖文，「又話叫我幫佢澄清」，令店主大感無奈：「大佬呀家下你食霸王餐，使唔使頒返個獎表揚你呀？」帖文還透露，該男子已報警，有警員到餐廳登記資料，「就當你真係上網識女仔畀人呃咗餐飯，個責任點解會喺餐廳度呢？」。

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