真人版春麗懷孕6個月零孕肚　曬孕婦照震驚網民：正面完全看不出

外號「真人版春麗」的內地網紅袁合榮擁有天使的面孔，阿諾舒華辛力加的身材，一身勁爆肌肉卻散發仙氣，看幾眼就無違和感。本身是中醫師的袁合榮疫情期間除出錢還親上前線，但原來她年初已經懷孕。近日她在微博分享自己已懷孕6個月，但奇怪的是她仍一身肌肉更未見孕肚，只是腹肌紋理開始變淺，令網民大嘆「沒懷孕比你肚子大」。幸好醫生稱她的孩子健康良好，又大方上載孕婦照和網民分享。

懷孕6個月的「真人版春麗」袁合榮，看起來還是零孕肚。（微博圖片）

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袁合榮一身健美身型卻配上甜美臉蛋，因Cosplay遊戲角色春麗獲封「真人版春麗」，她曾表示自己從小愛運動，只是3年前想看起來壯一點開始玩重訓，玩到參加健美比賽。她又稱老公很支持她健身，是因為可以幫忙拿速遞，老公口頭禪是「你什麼時候回來，你買點XXX」，重物全由她拿，甚至去年和老公回娘家，要幫爸爸移動180多斤的藥櫃時，因為櫃靠牆角無法兩個人抬，都是她一個人包辦，「心酸又無奈的感嘆自己不是弱女子」。

因應新冠肺炎疫情爆發，她除了捐錢抗疫，還以中醫身份上前線，獲網民大讚。不過，她近期分享自己已懷孕多時，上載懷孕4個月時的照片，只見她的腹肌仍然明顯，「寶寶再過一個月就會動了，大家記住我現在的腹肌，或許5個月以後就沒有了」。5個月時稱肚子已經漲起來，做100公斤箭步蹲時，「因為肌肉繃緊發力寶寶很老實，一到組數間歇就報復性踢」。

懷孕4個月外型：

懷孕5個月外型：

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懷孕6個月外型：

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日前，袁合榮上載懷孕6個月拍的懷孕照，雖腹肌線條變淺，但仍然保有爆肌身型，看起來不像孕婦，還貼出超聲波照片，分享將為人媽媽的喜悅。她笑言老公見到她拍照時一直愁眉苦脸，說別人懷孕4個月都已經見肚子了，為什麼她是平的。

網民看過照片無不驚歎，「這小腹根本看不出來是孕婦」、「正面完全看不出」、「我沒懷孕的肚子都比姐姐大」，袁合榮稱懷孕期間一直有運動，5個月時重了5公斤，醫生提醒她懷孕期間體重增長不要超出10公斤。檢查發現寶寶很健康而且長得正常，不過懷孕時不可以練腹肌。

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雖然許多人羨慕袁合榮的體態，但她指體力和線條不是天生的，「與其看着自己的肚子比懷孕6個月的我還大，不如好好堅持運動，你會發現肌肉能帶給你很多優勢」。她期待寶寶可以順產，打算快生時再拍一套孕婦照，「10月份卸貨，我9月中旬就可以休產假啦」。