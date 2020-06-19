南京醉男被當街脫褲性侵　疑犯被捕　律師：性別不合難控強姦

不止女生會遇性侵犯，男生沒好好保護自己一樣危險！南京男子王先生上月醉酒睡倒街頭，不幸被另一名男子拖到河邊，強行脫掉褲子性侵，他醒來發現自己出血，即時趕到醫院檢測。王男日前得悉警方已拘捕涉案疑犯，但有內地律師指，因為受害者是男性，難以判定疑犯觸犯強姦罪。

王先生被侵犯後因為出血，趕到醫院進行檢查。（微博影片截圖）

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案發於5月18日，黃先生當晚凌晨時分在街上宿醉未醒，剛好有男子走近將他帶到河道旁邊的坡道處，強生脫掉他的褲子施行性侵。王先生酒醒後非常害怕，趕到醫院進行HIV病毒檢測，他受訪時痛稱：「因為那天被侵害了以後，也出血了，出血後非常害怕」，希望法律可以嚴懲犯人，這個社會還有這種惡心的人存在，這種人太噁心了」。

事隔一個月，王男日前接獲警方通知稱已拘捕疑犯，惟內地律師張賽指，現時內地刑法上強姦罪對象是女性而不是男性，這點寫得很明確，雖然案情上看起來像強姦罪，「但因為受害對象的性別不符合法律規定，可能定強姦罪比較難」。

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律師解釋如果受害人遭受性自由的侵犯，比如說加害者作出摸、攬、抱等情況，侵犯了他性自由的權利，應按照強制猥褻罪進行處罰。

案件讓微博網民議論紛紛，不少人批評內地相關法例太落後，「性侵應該不分男女」，又有人稱男性出於面子就算被侵犯都未必出聲，「很多男人遭受了性侵，出於面子或者各種原因都是引而不發，不了了之」，甚至認為報警只會令事情曝光，「男孩子在外面一定要學會保護自己」。

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部分人看法和內地律師接近，指控告不了強姦罪也應控告作案者猥褻罪，「猥褻罪的定義在2015年就改了，由猥褻婦女改成猥褻他人」。

不過，也有人認為部分網民對性罪行受害人仍會施加標籤，稱如今次事主是女性，又可能會被嘲諷，「一定是男生穿得太性感！誰叫這麼晚不回家！肯定不是好人」、「肯定是這男的穿的太暴露了，那麼多男的為什麼偏偏強姦他？」種種諷刺留言，狠批部分鍵盤戰士的無理和涼薄。

同樣情況在香港發生又會如何呢？香港法律上「雞姦」非法律術語，如果男性強迫另一名男性肛交，可能觸犯《刑事罪行條例》118A《未經同意下作出的肛交》，法律條文訂明：「任何人與另一人作出肛交，而在肛交時該另一人對此並不同意，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處終身監禁。」